Con Hishiki a Matera le antiche tecniche della xilografia giapponese

Non è la prima volta che l’associazione di incisori della Grafica di via Sette Dolori ospita per uno scambio di esperienze, un corso o una mostra artisti stranieri e che nei rioni Sassi, simbolo di una civiltà millenaria, sono a casa e si cimentano volentieri con tecniche e saperi, legati da passione, da un punto, un tratto o dalla miriade di gradazione di colori. L’arrivo dell’artista giapponese Asako Hishiki, che vive a Monza, è la conferma di questo percorso che la vedrà impegnata in un corso intensivo di xilografia e stampa tradizionale giapponese dal 20 al 27 marzo. Abbiamo visto sul web alcune delle sue opere, che attingono a piene mani e con il cuore a forme e linguaggi della natura, trasferiti anche su tessuto che fanno anche arredo, ambiente, amicizia. E’ la sensazione immediata, figlia di un’altra cultura immediata, dei lavori di una donna che ha saputo interpretare con sapienza e pazienza quello che la circonda, come vogliono le radici di una cultura altrettanto millenaria, come quella giapponese.



Comunicato stampa<

L’Associazione Incisori Grafica di via Sette Dolori di Matera, nell’ambito della sua programmazione 2023/24, presenta nei locali del Distretto del Mobile Imbottito in via Sette dolori 12 (Sasso Barisano) di Matera, una mostra dell'artista giapponese Asako Hishiki. L’inaugurazione è fissata per le ore 19:00 del giorno mercoledì 20 marzo 2024, la mostra sarà visitabile sino al 20 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (festivi su appuntamento al numero +39 3478032495). In occasione, si svolgerà un corso intensivo di Xilografia e stampa tradizionale giapponese dal 20 al 27 marzo 2024.

Asako Hishiki, specializzata in tecniche tradizionali giapponesi quali la xilografia mokuhanga, la legatoria watoji e lo shibori su carta, vive e lavora a Monza. La sua ricerca artistica concepisce il tempo assoluto come un amalgama frammentario di ricordi, visioni e fantasie primordiali che compongono un paesaggio interiore. Ricomponendo frammenti del suo vissuto, crea nuove configurazioni a ricordi sfumati altrimenti dispersi. I suoi lavori mostrano che i ricordi sono sovrapposizioni di immagini ripetute, rimescolate in una sintesi creativa che unisce realtà e immaginazione. La sua relazione con la Natura, espressa liricamente in composizioni leggere, è essenziale, e la tecnica di stampa ripropone i soggetti con cadenza regolare. Il flusso del tempo è poeticamente percepibile in istantanee naturalistiche, evocando la correlazione tra uomo, natura e tempo. La xilografia è la tecnica chiave, con Hishiki che lavora su strati di tela semitrasparenti sovrapposti per creare una tramatura visiva originale. La sua opera s’integra strettamente con l’ambiente circostante, adottando scale dimensionali diverse per plasmare itinerari visivi immersivi. L’estetica distintiva di Hishiki, evocativa di una prospettiva sinestetica, stimola la percezione individuale e conduce verso significati più profondi.

Mostra di Grafica d’Arte dal 20 marzo al 20 aprile 2024

Inaugurazione esposizione mercoledì 20 marzo 2024 ore 19:00

Corso intensivo di Xilografia e stampa tradizionale giapponese dal 20 al 27 marzo 2024

Distretto del mobile imbottito Via Sette Dolori 12, Matera

Ingresso libero dal lunedì al sabato 10:00/12:00 – 17:00/19:00