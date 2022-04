Amore, ammirazione, amicizia ma anche dolore, sacrificio e, a volte, purtroppo violenza che la immolano sull’altare delle nefandezze. Per l’altra metà del cielo o dell’universo femminile, come ripetono citazioni letterarie e luoghi comuni, sono gli occhi, quello sguardo misto a fierezza, compassione, coerenza, fantasia, dolcezza, che parlano e parleranno sempre al cuore e alla mente degli uomini. E in qualunque epoca, condizione, situazione. Roberto Capriuolo, artista dalla sensibilità e spirito di ricerca davvero originale, ce ne sintetizza aspetti, ispirazione, enigmi nella mostra ‘’ Frammenti di donna’’ ospitati negli ambienti della Chiesa della Materdomini e in Spazio Abitare di Canario. Due luoghi, a ben vedere, che portano al mono delle donne: dalla santità alla casa, alle relazioni. La “vernice” di domenica sera ha offerto più di un frammento sulla capacità di sentire, esaltare, denunciare dell’artista attraverso le opere in mostra e le ‘’interpretazioni’’ di donne che hanno raffigurato – come quadri viventi – sensazioni, passioni di un passato attuale che ritorna nel presente. Un omaggio a figure mitologiche, poetesse, scrittrici della Magna Grecia o della Lucania ‘’antica’’ precisiamo, dai contorni ben definiti,che è una parte della Basilicata come è indicato nella Costituzione e nello statuto regionale. Un passaggio che sfocia nel concetto, spesso ipocrita, autocelebrativo delle pari opportunità, che a volte dimentica le parole dignità, rispetto, responsabilità. I ‘’ Frammenti’’ di Capriuolo sono una traccia concreta per ricomporre quel mosaico, seguendo la luce di quegli occhi che non potrà mai essere spenta.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA FRAMMENTI DI DONNA

Personale di ROBERTO CAPRIUOLO

Dal 8 marzo al 29 aprile 2022

Chiesa Materdomini e Spazio Abitare Canario, Matera

Ha avuto luogo ieri, 10 aprile 2022, la presentazione della personale di arte contemporanea “Frammenti di donna” dell’artista Roberto Capriuolo presso lo Spazio Abitare Canario, via Bruno Buozzi 10, Matera.

La mostra aperta l’8 marzo, è in esposizione fino al 29 aprile 2022 nella Chiesa Materdomini in piazza Vittorio Veneto, e negli Spazi di Abitare Canario, via Bruno Buozzi 10, nella bellissima cornice del Centro Storico e dei Sassi di Matera, curata dalla storica dell’arte Maria Catalano Fiore e dall’arch. Marcella Gravela, con la collaborazione dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero e di Abitare Canario Arredamenti.

Roberto Capriuolo, è un artista giovane, ma già dal ricco e selezionato curriculum, che in questa esposizione presenta un discorso ed un contenuto artistico fuori dai canoni consueti, come racconta la critica Maria Catalano. In questa personale l’artista ha messo tutto sè stesso ed aperto la sua anima sviluppando un tema per lui molto sentito ed importante: le donne.



Le opere nascono dal ritrovamento casuale di cocci di creta che generano ricordi arcaici. Le rotondità di un vaso come il ventre di una donna, i frammenti sparsi come gli occhi della sua anima. Sin dalla notte dei tempi gli occhi hanno avuto un grande potere ipnotico.

I significati primordiali finiscono per fondersi e generare autentiche opere d’arte. Le donne possono essere picchiate, uccise, frammentate, ma i loro occhi saranno sempre aperti come “denuncia” del torto subito. E come denuncia sorge la sua elaborata scultura ”La Conformità del peccato” a grandezza naturale che risalta al centro di una delle sale.



Il concetto degli occhi come specchio dell’anima diventa così per l’artista un pretesto per rappresentare la donna in tutte le sue sfaccettature, mitologiche e reali, le problematiche di antica origine e sempre attuali del mondo femminile; i suoi dipinti rappresentano Atena, Venere, Ifide, Isabella Morra omaggio alla Lucania, attraverso personaggi noti, l’arte, la letteratura, la storia, l’attualità.

In mostra anche due opere ospiti degli artisti Vito Valenzano e Biagio Monno.

Hanno partecipato alla presentazione, tra gli altri, l’assessore alla cultura del Comune di Matera Tiziana D’Oppido e il consigliere comunale Nicola Stifano.



A chiusura della presentazione è stata offerta al pubblico una performance di musica arte e teatro, con la collaborazione della cantante attrice Giusy Pietrafesa, autrice ed interprete delle musiche, e della modella Stefania Gaeta per il body painting, regia e dialoghi dell’artista.

Grazie alla disponibilità del Presidente Aulenti Maria Nunzia ed del Direttore Tecnico Loviglio Giuseppe, dal 1 maggio la mostra verrà spostata presso il Museo Civico di Gravina, dove il progetto proseguirà con la collaborazione del fotografo Michele Lolito.



