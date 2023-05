Con gli “occhi” del cuore i versi di Michele Vizziello

Per quello che è stato nella professione medica, per quello che ha fatto impegnandosi in politica prima dell’avvento – purtroppo – della mediocrità del presente, nello sport con un sogno “olimpico” indimenticabile e nella vita di tutti i giorni il dottor Michele Vizziello merita di essere indicato tra quelli che continua ad amare e difendere Matera, per quello che è stato e vorremmo mantenesse l’identità del passato. Mica facile.Ma basta aprire una ”finestra sui sogni”, come ha fatto il ”dottore” con la sensibilità e quel pizzico di ottimismo che non guasta, per invitare altri concittadini a guardare le cose con semplicità, dando loro il giusto valore aldilà di quello che ci ha riservato e ci riserverà la vita, mantenendo rispetto, capacità critica e voglia di apprezzare quello che ci circonda. I propri cari, come la moglie Ita, figli e nipoti, e quello spaccato di vita materana che è piazza San Giovanni a ridosso del Sasso Barisano. Ed è quello che abbiamo visto sporgendoci dalla finestra aperta da Michele, un signore d’altri tempi, leggendo fino all’ultimo rigo ( così si fa) la seconda raccolta di versi che ha presentato all’Hotel San Domenico al piano, ai tanti amici che ne apprezzano da sempre qualità e umanità.



E c’è davvero l’imbarazzo della scelta nel riportare le poesie, intervallate dai quadri del pittore materano Tony Montemurro, che per un motivo o per un altro ci hanno colpito. Cominciamo con le briciole di saggezza e con un invito ai giovani,in particolare, a essere coerenti e credibili nella vita , nella professioni o in politica… “La verità” mette la mano nella piaga e il nostro medico tira fuori il bisturi del buon senso. ” Manca qualcosa di speciale all’uomo d’oggi. Ritrovare se stesso, comprendere il significato della vita, lo scopo dell’esistenza. ”Avere non basta, non è tutto la ricchezza devia e vanifica, ogni romantico sogno spegne ogni desiderio ogni intima aspirazione Essere se stesso è verita è coerenza sincerità Essere se stesso è volare alto è affermare la grandezza dell’uomo”. Versi che aprono alle considerazioni su ”Il Potere” che apre alla speranza, che le cose possano cambiare…Forse, chissà, se… Se la congrega dei tanti ipocriti, mediocri, che non sanno guardare negli occhi la realtà o gli altri incrociando lo sguardo, forse avremmo risolto tanti problemi. E Michele in ” Amata Matera” ne tocca le corde dell’anima, passando via a sfogliare le pagine dei ricordi tra una processione per ”I Santi Medici”, il ricordo della gente e delle mescite da ”tre quarti e una gazzosa” ne ” U’ cdder” di via San Biagio, le sfide dai tanti tagli interpretativi ” N’ v’d’m ‘o Cuastidd” le goliardate di ” Eravamo Giovani”, de ” La Gita scolastica”, le ”Feste da Ballo”, l’intensità dei falò di San Giuseppe ( U fucanaeve) e altri utili riferimenti di tradizioni locali riportati nelle ‘’Note’’.



E poi le poesie di un Michele che ha un rapporto privilegiato con Cupido e gli orizzonti dell’amore che in ”Luna d’ amore” ha condensato, riteniamo, il momento più alto di un cuore che continua a battere forte. ” Fa capolino velata tra le nubi del cielo brumoso una luna ridente e scalda i cuori con il calore della luce e il suo candore Osservandola una coppia di amanti sogna l’amore eterno la felicità per sempre Ma la luna fuggente lentamente scompare tra le nubi più dense portando con sè ogni fantasia d’amore”. Ma c’è un ”Doman” spinto dall’oggi e da un patrimonio di sentimenti del passato che non può essere ignorato. La ”finestra sui sogni” di Michele è sempre aperta, come hanno ricordato quanti si sono alternati a commentare la sua raccolta di poesie. Maghita Palumbo, Maria Giovanna Bolettieri, Antonio Montemurro, Toni Montemurro, Enzo Antezza e Pasquale Doria, che ha moderato la serata. E una parte di loro ha un legame particolare quella ”finestra’ che dà su un vicinato comune: quella di una Matera,che ha una identità da conoscere, far conoscere e preservare.