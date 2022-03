…la pace non ha prezzo e si prepara costruendo la pace, anzicchè investire in borsa e sul campo sugli armamenti, dopo aver fatto il pieno sul preventivato aumento della bolletta energetica. Le note di Futura del buon Lucio Dalla sono un monito a russi e americani, due superpotenze, con una terza (la Cina) che sta a guardare con opportunismo e discrezione, affinchè il confronto riprenda direttamente, ma senza sacrificare tra ‘’lacrime, sudore e sangue’’ la popolazione ucraina. Tutto questo mentre l’Unione Europea continua a essere il classico vaso di porcellana tra quelli di metallo…E’ uno spunto di stretta attualità che abbiamo preso dal contributo dell’ottimo Armando Lostaglio che ha fatto i capelli bianchi ascoltando e incontrando anche Lucio Dalla. Il ricordo al cinema Lovaglio di Venosa, per un concerto negli anni Ottanta, e poi la partecipazione di Lucio al film ‘’I Sovversivi’’ dei fratelli Paolo ed Emilio Taviani su un tema a metà tra morale e costume, sono lo spunto per cantare e ascoltare ancora una volta Futura….



A Lucio, dopo un decennio

Armando Lostaglio

Un decennio: e dorme sulla collina Lucio, dopo i clamori e le canzoni ad ogni ora per ricordarlo, dopo le polemiche e le dissertazioni moralistiche. Ora che soffiano i venti di guerra, riecheggia il suo “i russi i russi, gli americani…” Ora si può meglio rievocarlo Lucio Dalla, eroe di semplicità e di coraggio, quel cantore di sentimenti lontano dai luoghi comuni. Ora che è davvero come “le rondini”, saprà (come cantava) “…da dove viene ogni tanto questo strano dolore / Vorrei capire insomma che cos’è l’amore / Dov’è che si prende, dov’è che si dà”. Il ricordo personale va al concerto che tenne al Cinema Lovaglio di Venosa, metà anni ’80: ero con Generoso Ramunno (grande intenditore di musica) per intervistare il grande Lucio “mito-non mito” come lo definivamo. Ascoltò e rispose alle nostre domande nonostante la stanchezza di un concerto. Una risposta ricorderemo sempre, senza esitazione alcuna; chiesi: quale canzone avrebbe voluto scrivere e cantare prima che lo facessero altri? rispose “Santa Lucia, di De Gregori.”

Lucio che conosceva i meandri dell’amore, lungi da compromessi e ipocrisie. Lungi da quel bigottismo (di sinistra?) della Lucia Annunziata che (ricorderete) nel suo programma, in diretta con i funerali, ha avuto la sfrontatezza di intervistare due giovani omosessuali, chiedendo loro persino (in maniera a dir poco ridicola) quanti fossero gli omosessuali non dichiarati nel proprio ambiente di lavoro. Una padrona del video che involontariamente sa essere ad un tempo comica e impudica, con la mania di credere di saper superare l’asticella, mentre parla in questi giorni di “ucraine – badanti e amanti” (beccata a microfoni accesi in diretta tv). Non ha provato alcuna vergogna ad “interpretare” quel funerale di Lucio nella provocazione più acuta. Anche altri hanno scritto di omosesssualità magari solo perché a Lucio fosse stata concessa la chiesa maggiore della sua città, con tanto di omelie e ricordi da parte del suo compagno in lacrime. Nessuna pietà da parte della ennesima padrona della Rai, dunque, che da bigotta mette in luce la omosessualità (peraltro dignitosa) di Dalla, nel momento più infelice. E che ha trattato il funerale di Lucio Dalla “insensibile alla bellezza, indifferente al dolore”.



Ci sentiamo di consigliare due film: uno interpretato da un allora sconosciuto Lucio Dalla in una storia drammatica, che tratta sullo sfondo di omosessualità (al femminile) quando siamo solo nel 1967: “I sovversivi”, primo film dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. In quel capolavoro, insieme a Giulio Brogi, recita pure la moglie-musa del poeta Salvatore Quasimodo, Maria Cumani. Film sostanziali nella storia del Cinema, come rimarrà un altro gioiello, passato in concorso a Venezia alcune stagioni fa: “A single man”, che segna l’esordio alla regia dello stilista Tom Ford. Un portento di dolcezza pur trattando un tema segnato da una tragedia. Protagonista un maestoso Colin Firth, premiato quale miglior attore di quella Mostra. Alle aride figure di dannoso potere mediatico, mancano quelle sequenze, quei momenti di bellezza. E dei versi infiniti come quelli di Lucio:

“…E con la polvere dei sogni volare e volare / Al fresco delle stelle, anche più in là…”