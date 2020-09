Francesco da Mathera, il fondatore del Rock&Troll, lo avevamo lasciato a quell’assolo di ‘’ Questa è la tua terra’’ , un brano in cantiere per un lavoro più ampio di ricerca, che ha portato al progetto ‘’ Mathera Blues’’ https://francescodamatera.bandcamp.com/album/17-goals-mathera-blues . Un lavoro dai colori da mille e una notte sul cielo stellato della Murgia che avvolge Montescaglioso alla Città dei Sassi e più avanti il comprensorio pugliese, da Altamura a Gravina, da Ginosa a Laterza a Mottola, in quella parte di Sud dove si è di casa sempre, soprattutto quando ci sono sole,sound, salute, sapori e metteteci pure tutte le “S’’ che volete…naturalmente. E così si riparte con Tempo, il blues del tempo liberato, dai ritmi nostrani che ci ricordano in alcuni passaggi tanto le ballate del ‘’Liga’’ o i cambi di passo di ‘’ Sugar’’, ma c’è tanto Mathera Blues a cominciare dal testo. ‘’ C’è un tempo per le cose, per il pane e per le rose ( amarcord…)’’ e poi ‘’ Non c’è tempo per cinismo, arrivismo, qualunquismo…in questa mia vita entra solo chi… Aria fresca, profumo di libertà’’. Francesco incalza a modo suo e tira fuori ipocrisie e modus operandi da buttare nel pattume del familismo immorale. ‘’Non ho tempo per certa gente che manipola il presente’’, ‘’ Io libero il tempo…E’ un blues che riporterà l’aria fresca, il profumo di libertà’’. Chiamate alle Armi ( Tornare al Sud…)con ‘’Non mi importa, dimmi come vivi e se vivi al Nord con il tuo allegro Sud’’ e al Sud non ci puo’ essere che la perla del Sud ‘’ Mathera Blues’’ dove Francesco le dichiara tutto il suo amore ‘’ Mathera Blues. Vivo con lei, perché mi salva dal pensiero unico…La sera torno da lei,perché lei è la più grande delle bellezze’’. Siete già sotto le coperte di stelle di ‘’Mathera blues’’? Restateci ne vale la pena e portatevela a casa. Va ascoltata e riascoltata…

https://francescodamatera.bandcamp.com/album/17-goals-mathera-blues

i brani

1. TEMPO (Il Blues del Tempo Liberato) 05:25

2. Questa Terra è la Tua Terra 04:59

3. Chiamata alle Armi (Tornare al Sud) 03:39

4. Mathera Blues 04:49