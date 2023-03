Con “Federippi” e Pegah un invito alle donne a essere protagoniste

Quando la gente assiste, volentieri, anche in piedi, alla presentazione di un libro, e con un titolo ”Femminucce” dal sapore provocatorio, significa che il tema trattato interessa e che finisce con il contagiare anche gli uomini. Merito di una giovane concittadina materana, Federica Fabrizio,nota come ‘Federippi’ che impazza come influenzer sul web su temi di impegni sociale e tra le protagoniste della trasmissione Pechino Express . Con il libro ” Femminucce” Federica invita le donne a impegnarsi sui temi del femminismo, riprendendo testimonianze e temi di ieri, sempre di stretta attualità, da difendere, da riconquistare o estendere. Un libro come una opportunità che guarda alle generazioni del passato e a quelle di oggi e future.



”Uno sguardo al passato – ha detto Federica – ma anche alle persone che raccoglieranno il testimone, come ho fatto io cominciando a trattare l’argomento. Il femminismo è un percorso , sperando che le persone, anche leggendo questo libro se ne occupino”. E certamente, a giudicare da quanti, di diverse fasce di età sono intervenute ad Area 8, quell’auspicio contagerà anche altri.



E a sfogliare con lei le pagine di ” Femminucce” un’altra giovane Pegah Moshir Pour, di origine iraniana ma che vive in Basilicata da sempre,vicina con il cuore e la mente al popolo iraniano e ai tanti giovani, alle donne in particolare che chiedano libertà e di essere protagoniste del proprio futuro.”Dobbiamo insistere e, soprattutto, resistere -ha detto Pegah- su tutti i temi che trattano la libertà dell’individuo e del collettivo.Tutti siamo chiamati a sostenere la rivoluzione iraniana in atto e dobbiamo resistere. La vera rivoluzione è adesso”. Concetti che continuerà a ripeterle ovunque, perchè il vento di libertà continui a spirare nella giusta direzione…



IL LIBRO ”FEMMINUCCE” Descrizione

Non fare la femminuccia. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase? Non solo nella quotidianità, ma anche in film, serie tv, fumetti, canzoni… insomma, ovunque. Non fare la femminuccia, parafrasato: non fare il debole, non essere timido, tira fuori il coraggio, fai l’uomo! Invito sempre declinato al maschile, perché è solo ai maschi che viene rivolto. O meglio, imposto.E chi femminuccia già lo è? Be’, di certo non ha molte possibilità di rivalsa su uno stereotipo così consolidato. Come scrive Federica Fabrizio nell’introduzione, “la convinzione che la debolezza sia associata alle donne si regge sulla nostra sistematica esclusione dai libri di storia, dalla politica, dalle classifiche musicali, dalla ricerca”.Attraverso questo libro le femminucce smettono di rappresentare lo standard sociale di debolezza assoluta: da oggi lottano, si impadroniscono di tutti gli spazi, urlano, cantano, resistono, ballano. In questo percorso incontreremo donne vissute in epoche differenti, alcune molto lontane da noi e tra loro, altre decisamente più vicine, ma tutte incasellate in spazi troppo piccoli, tutte unite dall’urgenza di dire qualcosa. Perché c’è un filo sottile che unisce Berta Cáceres, attivista per i diritti delle popolazioni autoctone dell’Honduras brutalmente assassinata nel 2016, e Luisa Spagnoli, illuminata imprenditrice del primo Novecento. È lo stesso filo che lega la scienziata Rosalind Franklin a Raffaella Carrà e a tante altre: la determinazione a combattere con la certezza che non si lotta solo per le proprie battaglie personali ma per i diritti di tutte le persone.