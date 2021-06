Una riapertura attesa,a partire da lunedì 7 giugno, dopo i divieti a singhiozzo della epidemia da virus a corona, quella della Casa Museo della storia del Comunismo e della Resistenza di Matera, che continua a sorprendere ”positivamente” visitatori, appassionati, nostalgici e ”fedeli alla linea” dei cinque continenti. Toccati dalla corde della ideologia e da una fede incrollabile in valori, personaggi, episodi che non hanno sbiadito affatto, anzi, quel rosso che brilla nel cuore e negli occhi. E quest’anno ci sono tanti motivi in più, come riporta la nota che segue, per visitare con tanta pazienza e interesse, la casa Museo. Riguardano i 100 anni della nascita del Pcd’I, i 130 della nascita di Antonio Gramsci, i 100 anni del Partito comunista cinese e i 125 della nascita della rivoluzionaria Rosa Luxemburg.



E su quest’ultima, spesso dimenticata nella ricostruzione della storia mondiale del movimento dei lavoratori, ci sarebbe tanto ricordare e dire anche nella storia del nostro Paese. Dibattito aperto anche nella Casa Museo,naturalmente, alle prese con idee nuove che i volontari portano avanti con entusiasmo e non pochi sacrifici. Non è facile. Ma quando si crede fino in fondo in una idea e in un progetto il sostegno e gli apprezzamenti dei visitatori ripagano alla lunga di tanti sacrifici. E’ una ”lunga marcia” per dirla con il ”grande timoniere” Mao Tze Tung e il direttore artistico Francesco Calculli ha il passo giusto per arrivare alla meta, intonando l’Internazionale e osservando il garrire delle tante bandiere rosse del Museo.



OTRA VEZ : IL NOSTRO MUSEO RICOMINCIA DA TE!

Il nostro museo si è sempre distinto oltre che per le preziose testimonianze sulla storia del periodo comunista, e per l’impegno profuso a preservare la memoria della Resistenza antifascista, anche per la capacità di coinvolgere e affascinare visitatori di tutti i tipi, e provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, in un’esperienza unica di conoscenza partecipata. Dopo mesi di chiusura a causa della pandemia, finalmente il prossimo 7 giugno riapriremo!! Un museo da vivere che si prepara a celebrare con visite guidate tre importanti ricorrenze legate alla storia del comunismo mondiale. Nello scorso gennaio la Casa Museo era tornata ad aprire le sue porte in occasione del centenario della fondazione del PCD’I; ma in questi mesi del 2021 ricorrono anche il 130° anniversario della nascita di Antonio Gramsci, e il 150° anniversario della nascita di Rosa Luxemburg considerati due dei più influenti pensatori del XX secolo, entrambi autori di scritti tra i più originali della tradizione filosofica marxista. A luglio, invece, Pechino celebrerà i cento anni della fondazione del Partito Comunista Cinese.



Il PCC è uno dei più grandi ed organizzati partiti politici del mondo, che gestisce i quadri del paese e disegna le linee strategiche di sviluppo della nazione, coinvolgendo l’intera popolazione in un processo di crescita e sviluppo nazionale, che non ha molti pari nella storia dell’umanità. Quando i comunisti prendono il potere nel 1949, liberando il paese dalle potenze occupanti ed unificandolo dopo secoli di umiliazioni e divisioni, la Cina è uno dei paesi più poveri al mondo, sconvolto da una lunga guerra civile e dalla razzia a lungo perpetrata dalle potenze coloniali. L’azione di governo esercitata dal PCC è la storia del più importante recupero di un paese in ritardo di sviluppo della storia e, contemporaneamente la storia della più impressionante capacità di innovazione e di rinnovamento nazionale.



I protagonisti assoluti di questo successo, sono senza ombra di dubbio gli straordinari capi del partito: dal grande timoniere Mao Tse Tung, a Chù En lai, Deng Xiaoping, fino all’attuale presidente Xi Jinping. In occasione di questi importanti anniversari il nostro museo rende omaggio a cento anni di conquiste economiche e sociali del Partito Comunista Cinese, e alla eccezionale grandezza, sul piano intellettuale, politico e umano di Gramsci e di Rosa Luxemburg attraverso una collezione di rari cimeli di particolare interesse, e propone una ricca bibliografia tematica che comprende oltre 100 titoli dalla propria biblioteca. Allora… caro visitatore sei pronto ad aderire all’appello lanciato dal soldato dell’Armata Rossa nello spettacolare e potente manifesto di Dimitrii Moor? ” Vieni a trovarci, il Museo del Comunismo e della Resistenza Ricomincia daTe!”

( comunicato stampa dell’ “Associazione Karl Marx 2018” a cura di F. Calculli)



PER INFORMAZIONI: Consultare pagine social della Casa Museo