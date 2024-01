Con Elena nello “splendore” della chiese di Matera

E non poteva esserci guida migliore ,quella di Elena Baldassare, che ama Matera come pochi, per un itinerario spesso trascurato da concittadini e da turisti, che dopo aver visitato i rioni Sassi, raggiungono la basilica Cattedrale ma dimenticano i ‘’tesori’’ d’arte, storia che sono al Piano. Ed Elena apre una luce, una fiaccola, come è nella radice greca del suo nome, sui tanti luoghi di culto che si susseguono da via Ridola a piazza San Francesco d’Assisi, da piazza Vittorio Veneto ( attendiamo da un decennio buono la riapertura della chiesa di San Domenico) a piazza San Giovanni, via san Biagio e dintorni. L’occasione è offerta da “ I luoghi dell’anima. Storie, racconti, passeggiate tra le chiese di Matera ‘’,la nuova pubblicazione di Altrimedia edizioni, realizzata in collaborazione con il periodico diocesano Logos. Non abbiamo ancora letto il libro. E questa volta abbiamo fatto una eccezione… Ma dalla nota di presentazione che segue, non possiamo che apprezzarne gli obiettivi che colmano una lacuna dell’offerta turistico, culturale ed editoriale, con una visione d’insieme degli itinerari alla scoperta dell’anima di Matera. Uno sguardo ‘competente’, motivato, che invita a entrare nelle chiese di diversi stili ed epoche, a soffermarsi davanti ad altari, nicchie, statue di Santi, Madonne, Crocifissi, lapidi, cantorie, a leggere le iscrizioni latine ad ascoltare i rintocchi dai campanili. Un patrimonio che viene da lontano, legato alla storia dell’uomo, della civiltà rupestre tra asceteri, cenobi, vite di anacoreti e comunità monastiche, risalendo per le stradine e i vicinati dei rioni Sassi, dove sono anche tanti segni della religiosità popolare come le edicole votive. Un altro capitolo, di diffuso degrado purtroppo, che meriterebbe attenzione e interventi di recupero.



COMUNICATO STAMPA

I luoghi dell’anima. Storie, racconti, passeggiate tra le chiese di Matera

di Elena Baldassarre.

Nuova pubblicazione Altrimedia Edizioni in collaborazione con Logos

È disponibile I luoghi dell’anima. Storie, racconti, passeggiate tra le chiese di Matera (Altrimedia Edizioni in collaborazione con Logos) di Elena Baldassarre.

La dimensione della religiosità è l’anima della cultura popolare: lo testimoniano la bellezza dei luoghi, il fascino del paesaggio, la ricchezza delle tradizioni, il legame profondo che gli abitanti di ogni comunità hanno per il santo protettore o per i riti dei tempi liturgici, di cui le tante chiese sono testimonianza.

I luoghi dell’anima è una guida alla visita consapevole delle chiese di Matera per un visitatore che voglia andare oltre la bellezza delle forme e che sia disposto a immergersi nella città fino a entrare nel cuore religioso di questa nostra terra, attraverso un percorso ascensionale alla riscoperta del Sacro.

Si suggeriscono itinerari orizzontali e verticali che offrono la possibilità di attraversare il territorio in tutte le sue dimensioni dando vita a un reticolo di suggestioni spaziali e spirituali.

Seguendo i percorsi indicati, si ha l’idea di come la città e la sua coscienza religiosa siano andate man mano crescendo e di come sia possibile leggere ancora, scavati e incisi nel tufo, pietra pesante e friabile, i segni, ininterrotti nel tempo, della fede dei Materani.

I luoghi dell’anima è un volume con una vasta bibliografia ed è arricchito da fotografie e box di approfondimento.

Elena Baldassarre nasce a Bari dove si laurea in Giurisprudenza. Vive a Matera. Con passione di ricercatrice racconta le vicende di famiglia in Mio nonno… faceva le mozzarelle e in Non solo Pascoli pubblicati con le Edizioni Giannatelli. Con l’Associazione MUV Matera partecipa alla stesura dell’Albo Materano.

N.B La foto di Elena è di Enza Doria.