Con Ciccillo e Ninetta di Scarpetta… Unitre Matera cala il sipario sul 2026

E la commedia ‘’Cani e Gatti’’ del noto commediografo napoletano, allestita e proposta dall’attore anche lui di origine campane Catello Chiacchio, con gli ‘’allievi’’ dell’Unitre che hanno seguito il corso teatrale. La rappresentazione è prevista per giovedì 4 giugno, alle 18.30, presso l’aula magna dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri ‘’ Antonio Loperfido- Adriano Olivetti’’. Una commedia azzeccata, che aiuta a capire le tante derive famigliari di oggi. con le vicende dei giovani sposi Ninetta e Ciccillo, il cui matrimonio è ‘’ minato’’ dalla gelosia ossessiva di lei. Così i genitori della ragazza, per dare una lezione alla coppia, i genitori fingono di litigare in modo furioso paragonandosi a dei “cani e gatti”. Latrati, miagolii e poi…



Comunicato

Giovedì 4 giugno, alle ore 18:30, nell’Aula Magna dell’ITCG Loperfido-Olivetti, si terrà la rappresentazione teatrale dal titolo Cani e gatti. Concludere l’Anno Accademico con uno spettacolo teatrale è diventata ormai tradizione di Unitre Matera. Quest’anno gli allievi del corso di Teatro, condotto dal professor Catello Chiacchio, si sono cimentati in una commedia di Eduardo Scarpetta, Cani e gatti, appunto, che evidenzia la facilità con cui si possano creare relazioni conflittuali, siano esse reali o simulate, all’interno della famiglia. Impegnarsi nella realizzazione di uno spettacolo teatrale per gli iscritti Unitre ha contribuito a migliorare il proprio benessere psicofisico. Sono notevoli, infatti, i benefici derivanti dal coinvolgimento attivo nella recitazione: fare teatro permette di migliorare le proprie capacità a livello cognitivo, migliorando la memoria e la concentrazione, a livello motorio, rendendo più efficace la postura, la respirazione, l’equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo, a livello emotivo, contrastando la solitudine e la depressione e favorendo l’autostima e il senso di appartenenza a un gruppo. Tutti gli “attori”, sotto la regia del professor Chiacchio, hanno dato il meglio di sé durante l’intero anno nella speranza di offrire a soci e amici dell’Unitre una serata in piacevole e divertente compagnia.



Matera, 2 giugno 2026 La presidente

Prof.ssa Filomena P. Cancellaro