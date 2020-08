Una clessidra con gli occhi del tempo, il cuore rosso dei sentimenti che si susseguono senza posa sul ritmo delle note segnate da un archetto di violino, una scarpetta che ha calzato i passi di una danza senza tempo,le perle sfilate da una collana di errori pronti per essere trascritti nello spartito dell’anima e in attesa che le foglie cadute portino a una nuova stagione di felicità. Sono i simboli che la poliedrica cantante, scrittrice, artista Anna Terlimbacco ha sintetizzato per il concerto spettacolo che si terrà a Miglionico ( Matera) nella serata di martedì 18 agosto e su un tema “Viaggi e messaggi (lungo la collana degli errori)” che non mancherà-ne siamo certi- di coinvolgere quanti sapranno apprezzare arte, danza, poesia, musica e riflessioni su uno spaccato di vita comune a tanti. Un concerto tutto suo, venuto fuori tra le tante difficoltà , dai limiti procurati dalle mutevoli e continue disposizioni dalla pandemia da virus a corona. Non è stato facile. Anche quello per Anna è stato un viaggio tra i marosi dei tempi del forse, delle speranze e delle delusioni. Ma ora è arrivato il momento di liberare le energie. E Anna ne ha tante davvero. La descrizione dello spettacolo ne è una prova e martedì l’esordio. Pronti a salire sul palco con lei e con quanti saranno protagonisti del suo spettacolo.

VIAGGI E MESSAGGI

(LUNGO LA COLLANA DEGLI ERRORI)

concerto spettacolo di e con

Anna Terlimbacco

ì viaggiare, tornare a viaggiare a ritmo di swing, tempo di tango, tra le melodia della canzone italiana, i colori della bossa nova e le atmosfere del jazz, a bordo di un mezzo di altri tempi e altri luoghi, seguendo il viaggio di Iride alla scoperta dei misteri e dei segreti, di Riva Spinosa.

Spiare insieme ad Iride nella stanza segreta di Niveland, approdare con lei nel grande palazzo di don Leandro e mettere insieme gli indizi che la condurranno verso una piacevole scoperta.

Spostarsi lungo i grani della sua collana degli errori e riallineare muovendosi sulla sottile linea di confine tra mondi reali, possibili e immaginari, quelli della preziosa collana di Niveland .

Seguire il viaggio di Leandro dal mappamondo (che si divertiva a far ruotare per calcolare le distanze tra un luogo e l’altro sulla) al mondo fino a spiare dalla finestra di Don Leandro indossando uno strano abito da curioso, molto strano, perché non aveva orecchie lunghe, né occhi lesti, ad esempio.

Aprire una finestra sul passato e guardare al futuro attraverso il presente.

Viaggiare tra sogni infranti, desideri e contrasti generazionali, tra la voglia di non chiudere gli occhi su se stessi e il mondo e la paura di vedere.

Una piccola anteprima della mia nuova fiavola,”La collana degli errori” , che presenterò nelle prossime settimane e un viaggio tra ritmi, culture e tradizioni.

Vi aspetto a Miglionico, il 18 agosto alle 21:30 nella Corte del Castello del Malconsiglio.

Viaggeranno con me Vito Galante al pianoforte, Matteo Ruggiero alle chitarre, Paolo Galante alla batteria e Franco Aresta, maestro di tango argentino.

L’ingresso sarò libero fino ad esaurimento dei posti disponibili viste le disposizioni anticovid (ingresso con mascherina fino al raggiungimento del posto a sedere ).

Miglionico 16 Agosto 2020

Anna Terlimbacco

Sin da bambina la contraddistingue una spiccata curiosità per il pentagramma della vita e per quello musicale, tanto da giocare un tiro sinistro a mamma e papà anticipando l’approdo sulla terra a bordo della cicogna, previsto per marzo, al 25 febbraio 1980. Si laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università la Sapienza di Roma e consegue la laurea in Discipline musicali presso il conservatorio di Frosinone, e durante alcuni anni di studio è una delle voci dell’orchestra sperimentale del conservatorio stesso, orchestra ospite anche a Villa Celimontana jazz. Voce in formazioni musicali che spaziano tra il jazz, la bossa e la musica d’autore italiana, non dimentica la sua passione per le scarpe da ballo. Approfondisce il tema dell’educazione musicale e lo studio della voce. Nel 2016 è Premio Nazionale Ciociaria in qualità di scrittrice. Autrice e protagonista di spettacoli che portano in scena, e fanno dialogare musica, canto, tango e parole, tra questi Le radici e le foglie, 2019. Dopo un master in comunicazione e giornalismo consegue la certificazione di seo specialist. La collana degli errori,è la sua sesta pubblicazione