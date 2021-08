Come ne usciamo dalle ruggini, dal cupismo e dai veti imposti dal periodo di confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano che sono efficaci), imposti dalle limitazioni di movimento della pandemia da virus a corona n.19 e dalla varianti 2021? Ma con un tocco di colore, aperto da sprazzi di luce e da quella stella cometa, che unisce creatività e voglia di normalità. I lavori dell’artista Andrea La Casa,che ci ha stimolato nel titolo a comporre e scomporre nome e cognome, sono un bel segnale di ripresa nel solco di una ricerca originale che dà la giusta dimensione alla voglia di donne e uomini di ricominciare, mettendosi in discussione, per vedere cosa c’è dietro a una cortina di sfumature -dal grigio al nero- che ha limitato per lungo tempo contatti, passioni, desideri, ambizioni progetti. Non si può vivere di realtà virtuali, di lavoro e di didattica a distanza, altrimenti si finisce con l’inaridirsi e di finire nella dimensione degli alienati. Se vi piace restateci pure. Ma preparatevi a una definitiva sepoltura del vostro io e delle relazioni con gli altri, con la natura e con l’universo e dei cinque sensi, che aiutano artisti come Andrea La Casa a recuperare dimensioni e rapporti che burocratismi, diktat e strategie di corto respiro, avevano congelato e ostacolato nella stagione dei contagi e delle paure. Servivano i vaccini del fare, del reagire, i voli di creatività e i soggetti riprodotti nei quadri di Andrea ,in una dimensione surreale, rappresentano quella pennellata di atmosfere nuove, desiderate da tempo, che hanno aperto alla stagione della ripresa. La vernice è a Ferrandina ( Matera) per mercoledì 18, alle 19, presso il Chiostro di San Domenico.

COMUNICATO STAMPA

“Estate in Arte”. Mostra di pittura dell’artista Andrea La Casa

Chiostro di San Domenico

Ferrandina – Dal 18 al 27 Agosto 2021

Nel silenzio della notte le sagome scrutano l’animo umano, quasi a scandagliarne gli umori più nascosti, in un tempo sospeso come quello di oggi che deve fronteggiare la pandemia del Covid-19 e ridisegnare nuovi scenari per ripartire oltre le paure. Il lucano Andrea La Casa propone nel Chiostro dell’ex convento di San Domenico a Ferrandina la mostra di pittura “Estate in Arte”. L’evento curato dal giornalista Donato Mastrangelo in collaborazione con il Centro Studi Gymnasium rientra nel cartellone “Estarte Ferrandinese” ed è patrocinato dal Comune di Ferrandina. La manifestazione è sostenuta anche dall’Upi Basilicata. La Casa che opera nella sua galleria d’arte “Segni e Colori” di Policoro, dipinge e dà forma alle opere improntate ad una matrice surrealista ed astrattista. Oltre l’incertezza dell’umanità che combatte il virus che ha sconvolto la quotidianità, l’artista intravede la speranza, l’anelito di guardare avanti con fiducia. «In realtà ho sempre dipinto il buio, come emblema del silenzio della notte quando la città dorme e oltre ai nostri sogni possiamo aprire lo spazio alla riflessione». Le sagome “anime” dipinte dall’artista si dirigono lentamente verso uno spazio che è oltre la realtà che l’uomo ricerca, insegue, che osserva costantemente ma senza raggiungerlo mai definitivamente, dove a spostarsi non è il corpo ma la mente. Per anni La Casa ha dipinto le sue sagome-anime senza un volto. Adesso le anime esplorano, si mescolano tra di loro ed hanno una loro identità. Il pittore ha partecipato a numerose mostre nazionali ed internazionali, riscuotendo consensi dal pubblico e dalla critica. Le sue opere si trovano in diverse collezioni private in Italia e all’estero. Le opere pittoriche portano dentro tutti i segni dei suoi viaggi, delle sue tante contaminazioni internazionali. Recentemente ha esposto le sue opere a Rende nell’ambito della rassegna d’arte contemporanea “Geni comuni” organizzata da Luigi Le Piane al Museo del Presente di Rende ricevendo il plauso del critico d’arte Roberto Sottile. Durante la pandemia La Casa ha proposto una originale installazione tra i calanchi di Aliano riproponendo con forza il tema del rispetto della natura. “Estate in arte” sarà inaugurata il 18 agosto alle ore 19 e rimarrà aperta fino al 27 agosto. Orari di apertura: 19 – 22.