Lui, Ernesto ”Che” Guevara, il grande rivoluzionario delle ”tierras por la libertad” che affascina e colpisce per coerenza e passione, sarebbe senz’altro contento dell’iniziativa del ” Diario Rosso” promossa dalla Casa museo della storia del comunismo e della resistenza antifascista di Matera, che lunedì 15 giugno riapre alla visite dopo il periodo di ”confinamento domiciliare” (usiamo le parole italiane) con una offerta documentale davvero unica e tante novità. Merito del direttore e fedele alla linea tra stelle, bandiere rosse, libri, cimeli e una disponibilità descrittiva davvero unica del compagno Francesco Calculli e degli altri volontari che continuano a spendersi per una causa culturale e ideologica che va trasmessa ai posteri. E quanti ”companeros”, curiosi, intellettuali si recheranno nel museo di via Gattini 4, a Matera, ,https://casa-museo-comunismo-matera.jimdofree.com/, avranno tanti motivi in più per capire tanta parte della storia dei popoli nel solco della Resistenza, della Costituzione e degli ideali e dei protagonisti del comunismo e delle ”contraddizioni” economiche e socio politiche di oggi. Conoscere per capire e lottare, senza preclusione alcuna, e contrastare la disinformazione diffusa che va avanti tra social, passaparola e qualunquismo. La storia è lì e non si cancella con le sue conquiste, errori e orrori. Il ” Che”, e non solo con l’iconografia di basco e sigaro, ma con tutto quello che ha lasciato in eredità a uomini e donne di diversa estrazione politica, fino agli ultimi ”descamisados” che sono tra di noi in condizioni di sfruttamento e povertà, riapre la lunga marcia della Casa Museo nel cuore della ex capitale della civiltà contadina. Hasta siempre! Al Museo…e non dimenticare di lasciare il vostro pensiero sul ”Diario Rosso”. Passaparola e leggete ”Più libri” come riporta il manifesto della campagna di educazione cultura dell’iconografia della rivoluzione di ottobre.



DALLA DIREZIONE DELLA CASA MUSEO

DAL 15 GIUGNO (LUNEDI POMERIGGIO) RIAPRE LE SUE PORTE AL PUBBLICO LA CASA MUSEO “STORIA DEL COMUNISMO E DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA” DOPO TRE MESI DI STOP OBBLIGATO A CAUSA DEL LOCKDOWN PROVOCATO DAL COVID 19, CON UNA NUOVA E INTERESSANTE INIZIATIVA. Per tutto il difficile periodo dell’emergenza sanitaria in cui siamo stati chiusi, tante volte abbiamo pensato a come ripartire con il Museo dopo lo shock da coronavirus, alla prima cosa da fare «dopo». A una bella iniziativa da proporvi quando finalmente avremmo riaperto il nostro Museo, che fosse anche un nuovo e coinvolgente progetto scaturito dalla riflessione sulla libertà e sulla nuove «Resistenze» alla costrizione imposta necessariamente proprio durante i terribili giorni di quarantena, da provare e mettere in pratica. Lo sapete, non siamo gente che molla facilmente e anche questa volta abbiamo deciso di andare avanti con l’iniziativa del DIARIO ROSSO di “Casa Museo Storia del Comunismo e della Resistenza” nel nome di Che Guevara simbolo rivoluzionario per eccellenza, che vuole essere un segno della voglia di ripartire e di uscire da un periodo che ha provato il mondo intero.Un piccolo segnale che speriamo venga raccolto da tante persone per riuscire a dimostrare ancora un volta la grande passione culturale e ideale, che da sempre contraddistingue e anima il nostro Museo.



Ogni visitatore, «viandante», che verrà a trovarci potrà decidere di fermarsi un attimo a scrivere considerazioni, impressioni, emozioni, suggestioni sulla sua prima visita guidata al nostro Museo. Il Diario Rosso del “Che” è sopratutto un ottima occasione di “essere qui ora”, uno spazio libero dove scrivere e condividere senza censura e la pressione dei giudizi esterni, i vostri pensieri, riflessioni filosofiche, congetture, e descrizioni dettagliate di quello che succede e di cose avvenute prima. Un luogo delle vostre storie, per lasciare un segno duraturo e forse rivoluzionario sul modo di pensare e di rapportarci ai cambiamenti della realtà quotidiana in tempi di pandemia. All’origine di questa nostra iniziativa c’è dunque l’idea del diario che diventa un grande autoritratto collettivo quando tante storie e riflessioni individuali convergono in un unico racconto comune. E magari quando e se verranno tempi migliori …..potremmo farlo pubblicare come fosse un’album da sfogliare che riporti le esperienze vissute e le emozioni ad esse collegate, e di cui sceglieremo insieme un bel titolo. NOI ABBIAMO SCRITTO LE PRIME PAGINE: ADESSO TOCCA A VOI! VI ASPETTIAMO NUMEROSI !