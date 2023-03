Compagnia Senzateatro a Matera con “L’invisibile che c’è’’

Una panchina, una valigia e un dramma che dalla strada finisce nel dolore e nell’amore di un padre, per il figlio che non c’è più. L’appuntamento è per il 24 marzo, a Matera, alle 20.30, presso il Cineteatro ‘’Guerrieri’ con la Compagnia Senzateatro di Ferrandina ( Matera) che porterà in scena lo spettacolo “L’Invisibile che c’è” di Antonio Grosso . La regia è di Francesco Evangelista che reciterà insieme a Adriano Nubile, Generoso Di Lucca, Valentina Pirretti e Dario Mazzone. Il disegno luci e la selezione musicale è di Davide Di Prima, le scene sono di Adriano Nubile e Davide Di Prima e i costumi di Anna Maria Simunno.

LA SINOSSI

Tutto si svolge all’interno dell’appartamento di un padre, che da pochi giorni ha perso suo figlio in un incidente stradale. Il suo dolore è immenso, insopportabile e il suo migliore amico cerca con ogni mezzo di alleviare le sue pene, perché il padre è perso nelle sue angosce e il grande silenzio è rotto solo dal rumore dei suoi trenini,

Lo spettacolo è incentrato sul tema dell’amore tra un padre ed un figlio e sul legame che si crea tra di loro.



Prevendita biglietti presso Cine Teatro oppure online al link https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5493. 10,00 Euro Platea 8,00 Euro Galleria