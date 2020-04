“La mattina del 25 Aprile ho deciso di formare un gruppo whattsApp per mantenere vivo, tra le persone che conosco, il ricordo della Liberazione dalla dittatura fascista.”

Inizia così la singolare esperienza vissuta da Mimì Deufemia di San Mauro Forte nella giornata della Liberazione voluta festeggiare anche su questo diffuso strumento di messaggistica e che così lui narra.

“Ho pensato di chiamarlo “Compagni” non per identificare l’appartenenza politica di coloro che ne dovevano fare parte, ma solo per distinguerlo da altri gruppi presenti sul mio cellulare.

Un attimo di distrazione e mi sono accorto che sul nuovo gruppo sono confluiti tutti i miei contatti telefonici.

“Che bel casino !!!”, mi sono detto.

“Dare del Compagno a tanti amici alcuni dei quali lontani anni luce dai miei convincimenti ideali.

Chissà come la prenderanno”.

Ho cercato di rimediare e dopo aver bloccato l’operazione ho inviato a tutti le mie scuse.

Nel frattempo, contrariamente a quello che avevo immaginato, la pagina è stata inondata di messaggi di apprezzamento per l’iniziativa anche da parte di coloro che pensavo ne avessero decisamente preso le distanze.

Con gioia, mista a incredulità, ho preso atto di quanto sia ancora diffuso, anche in persone diverse tra loro, un sincero sentimento democratico e antifascista.

Decenni di qualunquismo e di omologazione avevano maturato in me la convinzione che la palude del presentismo avesse inghiottito le nefandezze di un regime oppressivo, responsabile della vergogna delle leggi razziali.

Che negli italiani si fosse affievolito il ricordo dei processi farsa, le torture, le fucilazioni, l’esibizione dei cadaveri dei partigiani financo di fronte ai familiari.

Che la Resistenza fosse, ormai, una reliquia per pochi nostalgici.

Che fossero rimasti solo i vecchi comunisti a ricordare le storie di eroismo dei tanti giovani che scelsero la montagna per combattere il nemico.

Che la desertificazione culturale di questi anni avesse cancellato la più bella pagina di storia del secolo scorso.

Quello che è avvenuto ieri dai balconi delle città italiane e, nel piccolo, la risposta alla mia iniziativa stanno a dimostrare il contrario.

Che non tutto è perduto.

Che la Resistenza è ancora oggi un patrimonio riconosciuto di valori a cui tanti si sentono legati.

Che esso non appartiene a una sola parte politica.

Che, dopo questi giorni terribili, quel patrimonio può esserci d’aiuto.

Che anche il termine compagno, può recuperare il suo antico significato di : “ Colui con il quale condivido il pane” o, meglio ancora, di :“Chi si sente legato ad una stessa sorte”.”