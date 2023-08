Come un viaggio la mostra di Viggiani e Montano su Pisticci e dintorni

Quando una coppia di artisti,innamorati del territorio, decidono di concentrare in un momento espositivo quanto di meglio hanno raccolto sul tela o su foto, quello che più li ha colpiti, e allora l’incipit del francescano “Cantico delle Creature’’ ci sta tutto per inaugurare una mostra. Ed è quello che faranno Rocco Viggiani e Maria Grazia Montano, marito e moglie di Marconia di Pisticci, con la mostra “Pisticci e dintorni- Natura in arte’’ che sarà inaugurata domani, alle 18.30,a Pisticci in piazza Sant’Antuono, presso l’Associazione Enotria Felix . A parlarcene è Carmine Grillo, con una presentazione esaustiva, che non mancherà di conquistare i pisticcesi e i tanti turisti che in queste settimane sono in zona. L’invito a visitarla è a quanti sono passiate d’arte, di fotografia, tradizioni e sono sensibili ai temi del paesaggio. C’è tempo fino a domenica 13 agosto per visitarla. Passaparola…



LA PRESENTAZIONE

Pisticci. “(…) Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, / la quale ne sustenta et governa, / et produce diversi fructi / con coloriti fiori et herba. / Laudato si’, mi’ Signore, …”. Questi passi del Cantico delle Creature o Cantico di Frate Sole del Poverello d’Assisi aleggiano sulla mostra Pisticci e dintorni – Natura in arte dei coniugi Rocco Viggiani e Maria Grazia Montano di Marconia di Pisticci. La vernice coniuga l’arte fotografica di Viggiani con quella pittorica, tutta acrilico, di Montano. L’esposizione, con l’inaugurazione alle ore 18,30 del 10 agosto, è visitabile dalle ore 19,00 alle ore 24,00 fino al 13 agosto ’23 presso l’Associazione Enotria Felix di Pisticci sita in piazza Sant’Antuono. La mostra è all’insegna della promozione del territorio con foto e dipinti che richiamano l’attenzione sulle attuali emergenze ambientali. La quattro giorni espositiva, come precisano gli autori, “Vuole raccontare un viaggio itinerante che comincia da Pisticci… ed osserva aspetti particolari della natura lucana”. L’osservatore inizia l’excursus tra il figurativo pittorico di Maria Grazia – artista di lungo corso con apprezzati riconoscimenti di critica – che rende riposante la ‘passeggiata’ tra delicati colli monocromatici, tratturi, viali alberati, caseggiati che sembrano abitati da elfi… Il tutto, caratterizzato da un impasto materico proprio dell’artista Montano: è la sua espressione, il suo stilema, è l’abito (che deriva dalla sua formazione di stilista di moda) della composizione acrilico. C’è la semplicità della vita, la naturalezza delle cose, la libertà interpretativa del Creato. Quel Creato che intreccia sentimenti, proponimenti, intese fra i vari elementi di una esistenza allargata, con genti cose piante e animali, per addivenire all’auspicato “Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke / perdonano per lo Tuo amore / et…”.



E tutto quanto conduce alla sezione fotografica di Rocco Viggiani, assiduo viaggiatore tra calanchi, forre, marine, aree boscate ove coglie tutto quanto merita di essere colto… con l’occhio della fotocamera. Il creato di Rocco presenta un’altrettanta piacevolezza delle variegate risorse naturalistiche. Il suo ‘camminamento’ viene da lontano, nel tempo, nell’esplorare il territorio. Tra le tante espressioni fotografiche, una formazione naturale geomorfologica sembrerebbe un ricamo fatto al tombolo; due farfalle danzano e amoreggiano sull’infiorescenza di un cardo blu elettrico; un altro fiore si apre all’universo e mostra la propria coloratissima entità botanica… Un rugoso tronco, con occhi e bocca sorridenti, osserva il viandante con aria beatamente divertita e sembra che aspetti da tempo per dire: Ehi, belle genti, fermatevi, non correte, parlate un po’ con me, abbiamo da dirci tante cose, se non avete voglia lo faccio io per voi… e soprattutto, non urlate, non guerreggiate miseri tapini; sono tanti quelli che si fermano nella mia natura e si emozionano tanto, provate anche voi… In questo silenzioso tempio laico sembra di incontrare il patriarca, il grande saggio, per altri versi guai a indispettirlo (i bulli non mancano, eccome), potrebbe essere un troll in incognito approdato dalle terre del fuoco e del ghiaccio… E cosa dire, ancora, tra le varie foto, di una veduta dall’alto, forse, di un antico insediamento o di una pista per go-kart sul nudo terreno, ad uso della selvaggina stanziale… La visita della mostra fotografica – pittorica diviene, per certi versi, momento ludico, si gioca virtualmente con l’interpretazione delle stimolanti raffigurazioni. Con il desiderio di organizzare (ed è quanto propone, tra l’altro, Viggiani) un’escursione per dare spazio ad una desiderata ricerca nel paesaggio lucano. L’esposizione d’arte, forse, è di breve durata, ma il viaggio è assicurato.

Carmine Grillo