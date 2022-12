“Come un fiore sul quaderno” è il nuovo romanzo di Isa Grassano

Arriverà in libreria solo il prossimo 10 dicembre il nuovo romanzo di Isa Grassano “Come un fiore sul quaderno“, ma da ieri ovunque è in preorder, come preannuncia un post della casa editrice Giraldi Editore. Ed è la stessa autrice, originaria di San Mauro Forte (MT) e bolognese di adozione, che citando e parafrasando Charles Boudelaire (Le emozioni più belle sono quelle che non sai come spiegare) scrive in un post sul proprio profilo facebook che “L’arrivo in libreria del mio nuovo romanzo – da sabato 10 dicembre – è un’emozione “più bella e inspiegabile“. E di esso ci anticipa che “è la storia di due sorelle – Speranza e una misteriosa Rosa – tra il 2022 e il 1982, in un’alternanza di flashback e uno scambio di lettere scritte a mano.

Una storia che parte dalla mia infanzia (e la copertina – opera di Alessandra Montanari- con i ritagli dei miei quaderni delle scuole elementari lo dimostra ), esplora la faticosa complessità della pre-adolescenza, il bisogno di tenerezza, per poi farsi spazio con la fantasia e l’ironia, e lasciarci sorpresi nel finale…

Un viaggio nella Basilicata più arcaica e solitaria, ma anche sulla riviera Romagnola, fino a Lugano in Svizzera. Sullo sfondo, quel valore di appartenenza alle radici che a tratti sprofonda nella nostalgia, quella bella di chi sa recuperare un’atmosfera perduta, il sapore retrò di un tempo che abbiamo vissuto e che ci sembra il migliore di sempre (anche per chi non c’era), perché non si esce mai dai favolosi anni Ottanta.”

Il romanzo che si avvale della postfazione di Anna Di Cagno, come dicevamo, è già possibile prenotarlo in tutte le librerie o sui maggiori Store On-line (Amazon in testa), o direttamente dal sito della casa editrice Giraldi. Probabile una presentazione dello stesso a Matera nel mese di dicembre, con la presenza dell’autrice. E per chi ama regalare libri a Natale ed ha apprezzato l’opera prima di Isa Grassano “Un giorno si un altro no“, sotto l’albero sicuramente garantirà un posticino anche questo nuovo lavoro.

