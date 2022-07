Come ti innovo il Museo ”Ridola”. Avviato il progetto

Impronta e voglia di cambiamento tutelando il passato, ci mancherebbe, si notano nella immagine moderna e accattivante del Museo archeologico ” Domenico Ridola” e con quel tocco in più che stimola il visitatore a soffermarsi, toccare con mano in alcuni casi, stimolare l’olfatto in altri. E’ la sorpresa, un valore aggiunto, per cittadini, appassionati e turisti che entreranno nell’antico monastero di via Ridola. E così si va alla scoperta della storia, attraverso i reperti di varie epoche, del museo archeologico ” Domenico Ridola ” di Matera con il supporto di strumenti audiovisivi, di un percorso multisensoriale e di un allestimento che esalta le peculiarità dei manufatti. Una proposta espositiva che i visitatori troveranno dal 29 luglio al Museo, con la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione e comunicazione del patrimonio archeologico, curato dalla direttrice del Museo nazionale di Matera, Annamaria Mauro, da Marcello Leone, Claude Pouzadoux e Dimitris Roubis.



Il percorso, inaugurato alla presenza del Direttore generale dei Musei Massimo Osanna, prevede un percorso multisensoriale, con la voce di Tiresia, indovino cieco della mitologia, che aiuterà a conoscere i reperti del passato. Allo scopo sono stati riprodotti alcuni vasi da toccare ed è possibile apprezzare anche alcuni profumi. Un esperimento, quello multisensoriale, realizzato e con successo dall’allora professor Paolo De Santoli , insegnante del Liceo Artistico,che nel 2005 realizzò nelle chiese rupestri di san Nicola dei Greci e Madonna delle Virtù una mostra sperimentale, e di enorme successo, denominata ” I cavalieri raggianti”.

Nelle sale ci sono i vasi rituali legati al mito di Scilla e Atteone, che contenevano incensi e profumi, e un grande ”cratere” usato per il mito di Artemide. oltre a un rilievo che riproduce il sacrificio di Ifigenia. Di rilievo l’allestimento con i 74 vasi policromi della collezione ” Rizzon” che raccontano la vita del tempo ( IV -V secolo avanti Cristo) sui temi del rapporto tra uomo e donna, convivialità e aldilà. Le sale sono dotate anche di allestimenti interattivi con video in linguaggio Lis e tavoli di consultazione. Davvero un interessante esempio di innovazione che amplia l’offerta espositiva del Ridola, avviato sulla strada della promozione piena. Pazienza, professionalità e risorse – naturalmente- per favorire questo percorso.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

COMUNICATO STAMPA

Il Museo nazionale di Matera sperimenta nuove forme di valorizzazione e comunicazione del patrimonio archeologico.

A cura di Annamaria Mauro, Marcella Leone, Claude Pouzadoux, Dimitris Roubis

Museo nazionale di Matera

29 luglio 2022

Il Museo nazionale di Matera, in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata – Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo per “Tiresia, il mito tra le tue mani” e con il Centro Jean Berard di Napoli per la “Collezione Rizzon”, presenta un nuovo percorso espositivo che, attraverso uno straordinario patrimonio iconografico, metterà in luce le diverse sfumature della società, potenziando il ruolo inclusivo e partecipativo dei luoghi della cultura.



La mostra sarà inaugurata il 29 luglio alle 11.00 presso il Museo Archeologico Nazionale ‘Domenico Ridola’, alla presenza della Direttrice del Museo nazionale di Matera, Annamaria Mauro, del Direttore generale Musei, Prof. Massimo Osanna, della Direttrice dell’Istituto Centrale per il Restauro, Arch. Alessandra Marino e dei curatori Marcella Leone, archeologa del Centre Jean Bérard, Dimitris Roubis, docente presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell’Università degli Studi della Basilicata.



La voce di Tiresia, indovino cieco della mitologia greca, guiderà i visitatori in un percorso multisensoriale, alla scoperta dei reperti legati ai racconti mitologici. A tale scopo alcuni vasi magno greci sono stati riprodotti per essere esplorati con le mani e con l’olfatto.

Nella prima sala, dedicata proprio all’olfatto, si trovano i vasi rituali legati al mito di Scilla e Atteone e quelli che contenevano incensi e oli profumati, legati alle vicende di Afrodite. Nella seconda sala è presente un grande cratere a volute del IV secolo a.C., molto usato nei banchetti e legato al mito di Artemide. Nella terza sala una tavola a rilievo riproduce la scena principale del cratere, ossia il sacrificio di Ifigenia in Tauride.

Il percorso prosegue con un nuovo allestimento della collezione Rizzon, dove le scene figurate dei vasi raccontano le tematiche principali della società antica e della vita degli uomini, dal rapporto tra uomo e donna, alla convivialità, all’aldilà. La collezione Rizzon comprende settantaquattro vasi, prodotti in botteghe lucano-metapontine e apule tra il terzo quarto del V secolo a.C. e la fine del IV secolo a.C. Questi pezzi sono giunti al Museo Ridola nel 1990 a seguito di una procedura di compravendita tra l’Amministrazione e un collezionista privato.



Il nuovo allestimento è finanziato dall’Istituto Centrale per il Restauro nell’ambito dell’intervento PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020, cofinanziato da fondi europei (FESR), denominato “Capolavori in 100 km. Un viaggio reale e virtuale nella cultura della Basilicata per conoscere, conservare, valorizzare”.

Il progetto multimediale prevede un allestimento interattivo e coinvolgente, con video in linguaggio LIS, tavoli interattivi dedicati anche ai più piccoli. Fra i tanti fattori innovativi, anche la possibilità di inquadrare specifiche fotografie di reperti stampate sulla guida breve acquistabile al Bookshop e attivare ulteriori contenuti di approfondimento in AR (Realtà Aumentata).