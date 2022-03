È uscito da poco l’ultimo album del cantautore Pasquale Di Pede intitolato “Come si fa?” registrato presso Labsonic Recording Studio di Matera e realizzato con Niglio, Altieri, Tataranni, Parente. Lovicario.

Fra rime, paradossi e assonanze, in questa raccolta di brani Di Pede intrattiene, diverte, incuriosisce ma soprattutto ci pone domande, sempre, anzi: le frasi interrogative sembrano l’ossatura stessa della sua opera, di questo album e anche dei precedenti lavori.

Come si fa? ci chiede e si domanda, sin dal titolo stesso del CD: Come si fa? In realtà lui se/ce lo domanda da sempre. Stavolta però la domanda non è rivolta al pubblico indistinto, ma piuttosto, segnatamente, a coloro che le domande hanno l’abitudine di porsele e che le risposte le cercano, dovendole però sempre inseguire nel mondo reale, quasi che esista una distanza fissa fra ciascuna domanda e la sua risposta la quale si allontana, ogni volta, di pari distacco.

Perché per chiedere bisogna almeno capire e per rispondere ci vuole impegno e, dice Pasquale, per capire ci vuole coraggio e, per esempio, l’intelligenza forte del rimpianto amico Tonino, quell’intelligenza che “rimbomba sino a notte fonda”; e ci vuole anche l’energia, ci vuole la “lotta di chi non si rassegna”.

Le risposte, è vero, nella realtà per lo più non arrivano, e forse non ci sono, ma Pasquale non demorde: le domande continua a formularle, se le fa e ce le pone, componendone i termini alla maniera sua, con un linguaggio che slitta fra dialetto e cultura alta, fra rime e rimandi e giochi di parole idiomatiche, e con note sue e nostalgiche citazioni musicali e cantautorali: una lingua che a volte è surreale ma che i concetti li dipinge bene.

“Non ti accorgi del tempo che incalza? Potess?” si/ci chiedeva dieci anni fa Pasquale nel suo precedente CD intitolato E se ne vanno i giorni che vengono.

Come si fa? – continua a chiedersi/ci oggi in una chiave personale e politica (si diceva una volta), coerente con la persuasione che la felicità personale non possa che inscriversi in un contesto collettivo e quindi politico e che il vivere non può essere solo il lasciarsi esistere. Se il pensiero apre a domande come questa: “Come si fa a vivere senza dignità?”, come si può “uccidere l’abitudine”? come si può concepire uno stare in vita fondato sulla preghiera, sulla sudditanza e sulla superstizione che inducono a rivolgersi alle divinità per ottenere protezione da sciagure preponderanti, (dalla guerra diciamo oggi) dal male che incombe sulla vita di ognuno, da fatti naturali come ad esempio il terremoto? E qui l’esortazione laica, razionale, onesta del nostro cantautore: se avete “creduto che pregando si miglior lu futuro (…) per costruire un paese (…) rivolgetevi alle forze migliori del genere umano e non alle preghiere di un dio pagano”. E qui, l’ottima musicalità del brano Il Terremoto 1980 si innalza, aprendosi al cantato di una efficacissima chitarra elettrica.

Pasquale, con i suoi brani, comunica, entra in contatto con noi, ci dice come la pensa e vuole che gli rispondiamo, persuaso com’è, col grande Luciano Bianciardi (frequentazione letteraria condivisa) che “le idee sono tali in quanto tu puoi comunicarle agli altri, che se le tieni per te non servono a nulla, anzi, non sono nemmeno idee.” (Il lavoro culturale di L. Bianciardi)

E Bianciardi, Di Pede lo cita: “la cultura non ha senso se non ci aiuta a capire gli altri, a soccorrere gli altri, ad evitare il male” (Il lavoro culturale), e lo canta espressamente nel brano Matera ca-pitale 2019, dove ci racconta, appunto, che non si capisce bene se ‘sto 2019 sia stato davvero un momento di crescita culturale della città o soltanto una occasione ennesima di svendita di antichi patrimoni morali, oltre che materiali; oppure solo il diventare capitale europea della proliferazione di B&B? : “cosa ci hanno lasciato i nostri padri nelle impronte dei passi scavate nei Sassi? (…) Quanto ci è costata questa celebrità? “

Se di cultura fummo capitale, di grazia: quale? E se il male è sopraffazione, prepotenza, bombe, violenza, avidità, ma anche più comunemente sfruttamento di persone, demanio e territorio, la “cultura 2019” in cosa ha migliorato questa città? Domande scomode che lasciano irrompere quella realtà che a volte si preferisce fuggire, magari dormendo, “perché nel sonno mi va tutto meglio” dice Pasquale, e per svegliarsi c’è sempre tempo… salvo chiedersi/ci: ma quanto ancora credi di poter campare? Quanto tempo pensiamo ancora dover attendere prima di svegliarci da questo malsano letargo e prendere in mano i nostri destini?

Ah: la musica. Sì. Tutti i brani del disco sono ben scanditi, musicalmente validi, ritmati e melodici insieme; la voce di Pasquale, è roca ma netta: come il suo pensiero.