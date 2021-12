Andare a bottega e con una guida che ti aiuta a crescere è il valore aggiunto per tirar fuori il meglio di sé e affermarsi. Ed è quanto è avvenuto nelle scorse settimane in quel laboratorio creativo che è il Momart di Matera, un luogo dei rioni Sassi, suggestivo, stimolante che lascia una traccia indelebile per quanti ci passano, lavorano, espongono e hanno la pazienza di ascoltare gli utili consigli di Monica Palumbo e di altri maestri che collaborano con lei. La mostra che si inaugura il 28 dicembre sui lavori realizzati da quanti hanno fatto le residenze artistiche per il progetto ‘’Come Back’’ . Quasi un apprendistato dei giorni nostri, quando quella attività formativa sul campo (senza compensi) era affidato ad artigiani, artisti e maestri del sapere, che seguivano – anche alzando la voce, per il loro bene- allievi che volevano ‘’imparare il mestiere’’ o perfezionarsi. Un esempio di buone pratiche da Matera. C’è tempo fino al 15 gennaio 2022 per vedere cosa hanno fatto gli ‘’apprendisti’’.



COMUNICATO STAMPA

COME BACK – mostra collettiva artisti in residenza

Martedì 28 dicembre, ore 18

Matera, piazza Madonna dell’Idris 5-7

Martedì 28 dicembre 2021, ore 18, sarà inaugurata la mostra collettiva legata al progetto di residenza d’artista Come Back, ideato da Raffaele Fiorella e realizzato insieme a Monica Palumbo, direttrice dello spazio culturale Momart Gallery di Matera, dal 15 al 20 novembre scorsi, attività che si inserisce nel cartellone di eventi di Goodnight, un programma di residenze artistiche itinerante organizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari.



In esposizione le opere di un gruppo di giovani artisti provenienti dall’accademia barese (Piero De Palma, Angelica Intini, Alessia Lastella, Emanuela Noviello, Fabrizio Riccardi, Michela Rondinone, Ester Santovito), che sono il frutto della loro esperienza a contatto con il territorio, la storia e la cultura lucana, e che sono allestite all’interno dello spazio della Momart Gallery, trasformato in laboratorio artistico e centro di condivisione di riflessioni sull’ambiente e sulle abitudini culturali materane.

Il progetto, sostenuto dal Dipartimento Cultura della Regione Basilicata con il patrocinio del Comune di Matera, si è avvalso della partnership con I Tre Portali Luxury Suites.

La mostra sarà aperta fino al 15 gennaio 2022 e sarà visitabile il 29-30 dicembre 2021/ 3-4-5-7-8-9 gennaio 2022 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e il 31 dicembre / 2 gennaio dalle 10 alle 13 (chiuso l’1 e il 6 gennaio); a partire dal giorno 10 gennaio sarà possibile visitare l’esposizione su appuntamento.



Momart Gallery

Piazza Madonna dell’Idris, 5 e 7

75100 Matera

Contatti:

+39 338 841 4318

momartgallery57@gmail.com