Ballerini, fiori, animali, veicoli, e tutto quanto si muove nel quotidiano, raffigurato con tecnica e prospettiva tridimensionale esaltata da una esplosione di colori, che è creatività, sorriso, ironia e gioia di vivere. Un messaggio positivo, nella fase tre…dell’epidemia da virus a corona, che materani e turisti potranno ammirare da sabato 29 agosto e nei giorni a venire con la mostra di opere di Pierfranco Cerutti ” Colore e Vita”.



Una personale di pittura (nuova forma d’arte), come riporta la locandina, allestita al n.233 di via Fiorentini nel Sasso Barisano a cura dell’associazione culturale ”Sax Art”. A presentarla per il vernissage Maria Lorena Franchi . E per farsene una idea della novità della mostra, che mette insieme per tecnica artigianato, ricerca e tanta passione per l’arte, abbiamo sfogliato le pagine dei social e quelle dell’artista.Una fantasmagoria di colori che lascia una scia indelebile non solo su supporti, pannelli e nelle cornici, ma sopratutto negli occhi e nel cuore di quanti sono presi dalla forza di manufatti che vivono nella dimensione del colore e della vita. E su quella tavolozza arcobaleno come campeggia sul sito di Cerutti ” I colori come i lineamenti seguono i cambiamenti delle emozioni”.