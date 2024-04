Colonialismo tricolore in Africa. Quanti disastri! Anpi Altamura riflette…

…e lo fa, come descrive in una nota Lucia Perrone, la presidente dell’Associazione nazionale partigiani di Altamura, con una due giorni di iniziative a tutto tondo sul colonialismo italiano in Africa con lo storico Francesco Filippi. E del resto quelle pagine di storia del Ventennio contrassegnate dal progetto per l’Impero: dalla Libia alla Somalia, dall’Etiopia all’ Eritrea, dall’Albania alla Grecia si tradussero alla lunga in una sconfitta per il nostro Paese, largamente impreparato ad affrontare guerre e mantenimento della colonie e con tante pagine buie nei confronti delle popolazioni locali. Rileggere quella pagine, aldilà della propaganda dei cinegiornali dell’epoca e della intitolazioni di strade e piazze nelle nostre città, non possono che aiutare a comprendere meglio cosa ha procurato negli anni il colonialismo di ieri e anche quello di oggi, vista la corsa delle grandi potenze ( dalla Cina alla Russia, dagli Stati Uniti a Inghilterra e Francia in particolare) allo sfruttamento di materie prime per settori innovativi e remunerativi come le tecnologie digitali e l’elettrico. E l’Italia porto dell’Unione europea nel Mediterraneo ne paga le conseguenze, con l’arrivo continuo di tanti migranti nonostante accordi onerosi con i Paesi Nord Africani per evitarlo. Senza misure e politiche di accoglienza stiamo sprecando una opportunità e con l’emergere di contraddizioni nei percorsi di inclusione, a cominciare dalla scuola che, ormai, vanta tanti ragazzi italiani figli di migranti. L’Anpi di Altamura, Costituzione e buon senso alla mano, è andata oltre guardando alla storia locale con quella realtà – incontro di esperienze e culture che è Campo 65- e a quanto auspicato nel lavoro ‘’Aiutiamoli a casa loro’’. Buone pratiche e buon senso che vorremmo vedere impegnata, ma in concreto, l’Italia impegnata in un ‘’colonialismo’’ del rispetto della dignità e del progresso delle popolazioni.



IL PROGRAMMA DI ALTAMURA

Il *4 Aprile 2024* la Sezione ANPI di Altamura ospita lo storico *Francesco Filippi* in due iniziative dedicate al tema del Colonialismo italiano in Africa.

La mattina presso l’aula magna dell ‘ITES Genco, concordato con il Dirigente *prof. Leonardo Campanale*, in cui lo storico incontrerà alcune classi dell’Istituto accompagnate dai relativi docenti, in particolare coordinerà l’incontro il Docente di Storia dell’Istituto *Antonio Fiore* e la sera, presso l’ex Conservatorio Santa Croce, alle ore 18,30 per una iniziativa aperta al pubblico in cui si parlerà del tema a partire dalla presentazione del libro dell’autore “*noi però gli abbiamo fatto le strade*”.



Francesco Filippi sarà introdotto da *Pino Lomurno* dell’Anpi sezione di Altamura e dialogherà con lui *Piero Castoro* docente di Storia e studioso del tema.

L’iniziativa è stata voluta dalla *sezione ANPI di Altamura* e segue il lavoro sul Colonialismo svolto dal gruppo, a partire dalla toponomastica della città, come tante altre città d’Italia, che ha interi quartieri dedicati a località o battaglie sanguinose o eccidi riguardanti il Colonialismo italiano in Africa, dimenticato o non raccontato con obiettività negli anni passati e che invece rivelano tutta le falsità celate dietro all’immagine di “italiani brava gente” a scapito delle popolazioni africane.



Il 5 Aprile il prof . Filippi farà visita al Campo65 che ha ospitato nel tempo anche prigionieri catturati in Africa in diversi periodi.

Il pomeriggio del 5 sarà invece a Ruvo per una iniziativa aperta al pubblico presso la biblioteca comunale, a cura della sezione ANPI di Ruvo.

Per l’occasione ANPI Altamura ha ristampato *l’opuscolo sul Colonialismo* *Aiutiamoli a casa loro*, realizzato lo scorso anno e distribuito durante una passeggiata attraverso le strade del colonialismo della città, realizzata con un folto gruppo di cittadini di Altamura e anche qualche turista curioso proprio il 25 Aprile. L’opuscolo contiene le schede che descrivono il significato vero di quei nomi date alle strade, di luoghi o quelle battaglie per rendere giustizia e verità sulla storia rimossa del Colonialismo italiano, un’amnesia storica con cui dobbiamo fare i conti.

L’opuscolo sarà messo a disposizione anche degli alunni delle scuole che che lo richiederanno.