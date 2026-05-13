Colobraro vi aspetta al castello dei Principi di Carafa per una ”Giornata nazionale”

E l’invito viene naturale con un erede politico di oggi, Andrea Bernardo, presidente del consiglio comunale di Colobraro ( Matera) e promotore di tanti appuntamenti annuali tra magia e mistero che hanno contribuito a promuovere immagine, cultura ed economia locale. Sabato 16 e domenica 17 la XXVII edizione delle giornate nazionali dei castelli consentiranno di effettuare visite guidate dal castello dei Principi di Carafa, un luogo dell’anima che consente di guardare e di dominare-come era un tempo- mare, fiume e monti.



GIORNATA NAZIONALE DEI CASTELLI 2026

VISITE GUIDATE AL CASTELLO DI COLOBRARO

Sabato 16 e Domenica 17 maggio 2026 si terrà la XXVII edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli, con il prestigioso patrocinio del Ministero della Cultura, un riconoscimento che attesta l’alto valore scientifico e divulgativo della manifestazione.

Si terranno itinerari esclusivi: con visite guidate, passeggiate culturali e giornate di studio in circa 30 siti distribuiti in 18 regioni italiane; per un fine settimana all’insegna della storia, del restauro, della valorizzazione paesaggistica, uniti a momenti di approfondimento dedicati alla ricerca, alla tutela, alla valorizzazione del patrimonio monumentale italiano.

In Basilicata è stato prescelto il Castello dei Principi Carafa di Colobraro, che verrà svelato a cittadini, studiosi e turisti con visite guidate gratuite, le quali si estenderanno anche al Borgo circostante; visite che si terranno sia sabato che domenica, durante le ore 10/13 e 16/18. Per un fine settimana di grande fascino, allo scoperta di beni architettonici, scrigni magici, paesaggi incantevoli, panorami mozzafiato, luoghi dall’identità incontaminata. Le visite guidate, che tra l’altro illustreranno le complesse dinamiche dell’incastellamento lucano, saranno curate congiuntamente dall’Istituto Italiano dei Castelli, dall’Università degli Studi della Basilicata e dall’Amministrazione Comunale. La collaborazione tra Comune di Colobraro e Unibas nasce per rafforzare il Progetto “Colobraro Sogno & Magia”, finanziato dalla Regione nell’ambito del Programma Attrattività’ dei Borghi Storici della Basilicata.



L’iniziativa, che ogni anno richiama appassionati di architettura, restauro, storia, archeologia e paesaggio culturale, come ha sottolineato la Presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli, Michaela Stagno d’Alcontres: “nasce con l’obiettivo di far conoscere un patrimonio straordinario, capace di raccontare l’evoluzione politica e sociale di un Territorio. I castelli costituiscono un’eredità che continua a esercitare un forte richiamo culturale e turistico, contribuendo anche alla valorizzazione dei contesti in cui questi beni sono inseriti. Le Giornate Nazionali rappresentano un momento fondamentale per avvicinare il grande pubblico a una parte essenziale della storia e del paesaggio culturale italiano, rafforzando il dialogo tra studiosi, istituzioni e cittadini e promuovendo una responsabilità condivisa nella tutela dei castelli del Paese. L’obiettivo e offrire al grande pubblico, agli studiosi e ai turisti la possibilità di accedere a siti spesso non inseriti nei circuiti tradizionali, promuovendo la conoscenza di un’eredita architettonica che ha plasmato l’identità dei Nostri Paesi”.

Per maggiori informazioni e dettagli contattare il numero telefonico 3491151394 ovvero inviare una mail a basilicata@istitutoitalianocastelli.it oppure collegarsi al link https://www.facebook.com/colobraro .



Arch. Sergio Cardone – Presidente Istituto Italiano Castelli – Sezione Basilicata

Prof. Ing. Graziella Bernardo – Unibas Basilicata

Avv. Andrea Bernardo – Presidente Consiglio Comunale Colobraro

