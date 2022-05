Ne avevamo parlato nel servizio di presentazione https://giornalemio.it/cultura/fumetto-diriti-e-parita-di-genere-a-matera-mostra-de-le-moleste/ e l’inaugurazione della mostra ha confermato la felice scelta di ospitare a Casa Ortega, nel museo delle Arti Applicate, dove tecniche e colori trasudano di ricerca, sacrifici e militanza, come quella dell’artista spagnola, esule in Italia durante la dittatura del ”caudillo” Francisco Franco. E qui la mostra ” LE articolo AUTOdeteterminativo- Collettivo Moleste” , il viaggio dedicato alla storia del transfemminismo in undici tappe di auto – determinazione”, invita e non poco a soffermarsi su messaggi, grafica delle autrici e sulle protagoniste raffigurate.



Molte protagoniste di storie, battaglie personali o di interesse collettivo. Le citiamo passando da un secolo all’altro e nei temi rappresentati: Ada Lovelace (1834) ” Le Pioniere” di Claudia SG Ianniciello,Tamara De Lampicka (anni 20) ”Le iconoclaste” di Caterina Ferrante, ” Partigiane ” Le resistenti (1943-1945) di Margherita ”La Tram” Tramutoli, Franca Viola ” Le impavide” (1966) di Francesca Ciregia, (1970) di Susanna Mariani, ”Le impavide” Abuelas De Plaza De Mayo ” Divorzio (1977) di Helena Masellis, ”Le Auto determinate” – Aborto (1978) di Deborah Tommasini jintarpran, ” Le Gioiose” Sex positivity anni 80 di Sonia Aloi, ” Le Scomode” Franca Rame (1987) di Grazia La Padula, Le Queer – Queer feminism anni 90 di Elisa ”Elisa2B” Beli Borrelli e ” Le Innamorate” – Matrimoni same sex 2016 di Ariel Vittori. Un invito ad approfondire a riflettere e a fare il punto sul ”se e come sono cambiate tante cose”. Denunce, provocazioni, vittime o protagoniste. Donne che hanno lasciato e lasciano una traccia, un segno, un colore, una frase che non può finire nell’oblio. A Synchronos, a Strane Nuvole e al Collettivo Moleste il compito di avviare un altro percorso nella Casa di Ortega tra arte, fumetti, diritti e libertà.