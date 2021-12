Pietro Ditaranto, avvocato e artista che restituisce bellezza e nuova vita a manufatti di scarto, ce l’aveva preannunciato qualche settimana fa . E alla fine è andata in porto l’iniziativa di aprire il castello di Bernalda come spazio espositivo. Si chiama ”Collettive d’arte” l’iniziativa che aprirà dal 15 dicembre al 9 gennaio 2022 su iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune di Bernalda e annovera lavori di diversa tecnica e fattura. Espongono Vin Gal, Pietro Ditaranto, Gaetano Carriero, Francesco Malvasi, Francesco Viggiani, Giuseppe Di Santo, Riccardo Puntillo, Marketa Senkyrik e il ” Cacciatore di Fiabe” a cura di Anna Elena Viggiano. Una occasione per visitare l’antico maniero e Bernalda durante le festività natalizie.