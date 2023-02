Codice, squadra e compasso con gli Artisti del Tempio di Pentasuglia

Ne abbiamo parlato in un servizio del 2021, che destò non poco interesse tra i lettori , per le tematiche, gli aspetti contenuti in un lavoro davvero profondo, di ricerca e di riflessione realizzato dal materano Luigi Pentasuglia che questa volta presenta in casa….nella sala Nino Rota del Conservatorio ‘’ Egidio Romualdo Duni’’ di Matera, grazie a una iniziativa promossa dal Cramm(il circolo ricreativo dell’Amministrazione municipale di Matera) come da locandina. Per quanti non hanno ancora letto il libro’’ Gli artisti del tempio. Dal Codice di Piero alla squadra e il compasso “ o vogliano approfondire un argomento ‘’interdisciplinare’’ che travalica epoche e coinvolge luoghi, personaggi,scienze e culture, l’appuntamento è per venerdì 24 febbraio, alle 17.30. nella sala dedicata all’eclettico compositore che fu primo direttore del Conservatorio ‘’E.R Duni’’. A parlarne, oltre all’autore Luigi Pentasuglia, il sindaco Domenico Bennardi, l’assessore comunale alla Cultura Tiziana D’Oppido, il presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Matera Giuseppe Buonsanti eil presidente del Cramm Anna Stella. A moderare gli interventi la giornalista Anna Giammetta.



Quando gli ”artisti del Tempio” tirano fuori Codice, Squadra e Compasso

16 Marzo 2021

Matematica,arte, musica nella dimensione del sapere per un percorso della conoscenza senza tempo, che intriga, coinvolge e desta stupore sui tanti ”Perchè?” del rapporto uomo, natura, religione, potere, scienza, esoterismo e della simbologia a volte palese, a volte dai caratteri interpretativi che hanno una chiave di lettura visibile a tutti, se si inforcano gli occhiali della ricerca, dell’osservazione attenta di quello che è logico e conseguenziale. Ed è uno scrigno davvero interessante che abbiamo aperto, leggendo l’ultimo lavoro , poco pubblicizzato a causa della pandemia da virus a corona, di Luigi Pentasuglia ” Gli Artisti del Tempio. Dal codice di Piero( Della Francesca) alla squadra e compasso” edizioni Basileus. Un percorso, pagina dopo pagina, da leggere con attenzione, che ci porta nel mondo, spesso segnato da posizioni preconcette, aldilà delle culture di provenienza e appartenenza, della massoneria che è parte della evoluzione del pensiero e delle civiltà. E Pentasuglia, titolare della cattedra di Storia ed Estetica presso il Conservatorio ” Egidio Romualdo Duni” di Matera ha il pregio della scrupolosità e dell’approfondimento della ricerca, spinto da una curiosità davvero originale e creativa, come abbiamo già avuto modo di apprezzare in altri lavori come ” Leonardo l’eretico. L’Apocalisse nei capolavori del genio vinciano” e ”I volti della Gioconda. Monna tao: le radici del templarismo”.



Con gli ”Artisti del Tempio” già stupisce in copertina con un allestimento grafico ispirato alla ”Pala di Brera” di Piero della Francesca, dalla quale riprende la conchiglia e l’uovo della casata montefeltriana su un fondo di contrasto cromatico, che riporta con riferimenti precisi ad elementi architettonici, ai punti interni del Tempio-Tetraktys e a quella coincidenza degli opposti del Codice “VV”. Aspetto che ritroviamo nella parola palindroma dell’Ovo, trasdotta in numeri romani ”VV’ . Numeri, posizioni e arte con significati e simbologie che hanno un senso e una risposta nelle gestualità delle cinque dita giunte del nobile Federico e della Vergine associato a Gesù. Siamo partiti da qui, sintetizzando quanto descritto alle pagine 94 e 95, per un assaggio di quel vasto campionario di esempi che Pentasuglia descrive in 11 capitoli: Il tempio di carta di re Salomone, Il sogno di Bessarione, Terribilis est locus iste, Musica cristallizzata, L’affresco di Rimini, L’enigma della Flagellazione, Chrismon, la Natività , Sacre Maternità, Un epigono di eccellenza e il Caso Giorgione.



Una lunga ma appassionante marcia, quella di Pentasuglia che ha dedicato il lavoro al fratello Francuccio, tra Logica, colpo d’occhio, cuore, orecchio, tanta arte e incontri di grandi menti e artisti del passato ( da Piero della Francesca con le tante opere dalla intensa forza espressiva come l’Enigma della Flagellazione al Battesimo di Cristo al Cenacolo di Leonardo da Vinci, per esempio) per tenere insieme nella dimensione della ricerca i tasselli, le pietre angolari di una costruzione millenaria, quella del Tempio di Salomone, e sui punti di una carta millimetrata il simbolo greco della Tetraktys, quel triangolo equilatero che porta alla coincidenza degli opposti, tanto caro agli adepti della scuola pitagorica. Salta così il velo dei segreti di saperi che attraversano i secoli tra numeri, note, spartiti, sguardi, cromatismi e la coincidenza degli opposti che Pentasuglia ”traccia” o ”tratteggia” ,se preferite, con linee e punti dorati inscrivendo triangoli, piramidi, che giustificano dimensioni, rapporti,scelte di artisti.



Un metodo di lettura, con il ragionamento e i riferimenti del caso, che ritroviamo con precisione sinanche nel numero e nella sequenza degli angeli o nella postura di personaggi dalla criptomimica allusiva, che racchiudono una delle ”V” del codice ” VV” nella piega del braccio, nel collare o nel taglio del vestito. La descrizione di ogni singolo capitolo è più che una ”lectio magistralis” di quello che è dietro un’opera d’arte, fatta di disegni, colori e tratti di pennello che ripropongono storie e regole del passato ma che apre al confronto tra cultura occidentale e orientale come accade nell’opera ”I tre filosofi” di attribuzione giorgionesca.



E Giorgione è figura , da pag 106 a seguire, davvero vulcanica per i rapporti e le amicizie che coltivò, a cominciare dalla influenza filobizantina di Bessarione e di altri impegnati nelle pratiche e nella ricerca di culture alternative e, per certi, versi dirompenti con quelle ufficiali. Andava superato quel ”muro a sbalzo” che troviamo in varie opere giorgionesche, con l’accoppiata LV che si presta ad alludere – come osserva Pentasuglia – al Codice ‘VV’ . Numeri romani che portano alle iniziali di parole latine come Lux e Umbra, luce e ombra, ma che capovolte portano alle lettere greche gamma e lambda e via via – sintetizziamo alla prima nota di Sol.



E da qui (pag 112 ,la stessa del Rebus Philosophorum) risalire, per via intuitiva, ai simboli oppositivi dell’emblema massonico. ”Sono il compasso con la lettera greca lambda, una V rovesciata, sovrapposto alla lettera greca gamma. Quanto alla lettera G che compare sovente al centro del simbolo muratorio, essa denuncia la comune matrice musicale della ‘squadra’ e del ‘compasso’ , essendo entrambi riconducibili alla nota Sol” .

E sulla Libera Muratoria Pentasuglia, apre due interessanti capitoli dedicati all’enigma del dollaro, la moneta planetaria statunitense con un approfondimento sulle modalità che hanno portato i simboli del ”Grande Oriente filobizantino” a entrare nella mitologica massonica. E allora il riferimento a Christian Rosenkreutz, cavaliere rinascimentale tedesco, capostipite della Massoneria, con l’anagramma del nome Rosa Croce fino ad arrivare a Orsa Maggiore , la costellazione delle sette stelle e quindi alle proiezioni del Tempio-Tetraktys. Poi i ”Massoni illuminati” di Baviera tra nomi (Wofgang Goethe) fino alla loro diaspora e all’approdo negli Stati Uniti. La terra della ‘Democrazia di Dio” , per alcuni, e con quel ” God Bless America” che benedice una grande potenza, dove il concetto di ‘self made man” dell’uomo che con spirito di impresa ”si è fatto da sè” è un modello che racchiude spirito di avventura, opportunità, emulazione, lobbismo da ”time is money” il tempo è danaro. E, a proposito di danaro, Pentasuglia citando la nota banconota da un dollaro spiega tutta la simbologia, criptata, dell’antica muratoria.



A cominciare dal grande Sigillo,con la piramide sormontata dall’Occhio della Provvidenza,”che richiama lo schema triangolare della Tetraktys, a sua volta espressione del principio universale di coincidenza oppositorum, fatto coincidere con l’illuministica “Razionalità divina’ presuntuosamente personificata dai Padri fondatori degli Stati Uniti d’America”, primo fra tutti il massone George Washington”. E poi ci sono gli altri elementi su quel mattone dell’economia e della potenza americana descritti nel secondo capitolo…che Pentasuglia descrive passo passo con il metodo di ricerca e di confronto descritto negli altri capitoli. Numeri, lettere, segni e simboli che ci descriverà nella lezione web , con diretta on line, giovedì 18 marzo alle 20.30 sul canali facebook e youtube della libreria L’Alchimista. Coincidenze? Comunque in tema che porta a una stagione delle storia, segnata dalla ricerca della pietra filosofale. E il ”mago” dei saperi Luigi Pentasuglia è la figura giusta per riscoprirla, tra alambicchi, pozioni e artisti di un Tempio senza tempo.



LUIGI PENTASUGLIA www.pentasuglia.it

Luigi Pentasuglia è nato a Matera nel 1955. Si è laureato in musicologia presso l’Università di Bologna con una tesi sul pensiero e l’opera del musicologo calabrese Fausto Torrefranca (Fausto Torrefranca idealismo, vitalismo e nazionalismo nella ‘Vita Musicale dello Spirito’). Già titolare della cattedra di Storia ed Estetica della Musica presso il Conservatorio della sua città natale, per la Regione Basilicata ha curato l’incisione di tre CD sul repertorio vocale e strumentale dei principali compositori lucani dal ‘500 fino ai giorni nostri. Per la Biblioteca Provinciale di Matera ha curato la ricerca e l’edizione moderna delle seguenti opere di autori lucani: Egidio Romualdo Duni (1708-1775): Minuetti e Contradanze (1738); Sei sonate a Tre, op. 1 (1738); Antonio Duni (1700 ca. -1766 ca.): Cinque Sinfonie; Michele Enrico Carafa (1787-1872): Collezione di Cavatine Italiane. Nel campo della pedagogia musicale ha pubblicato: ed. Bèrben, 12 Studi di R. Kreutzer (1987); ed. Diastema, Il segreto di Paganini. Mutazioni: tecnica comparata per violino e architarra (1997); ed. Robert Martin: Les classiques de la Renaissance (1995). Per le edizioni Basileus ha pubblicato, nel 2006, Leonardo l’eretico. L’Apocalisse nei capolavori del genio vinciano; nel 2016 I volti della Gioconda. Monna Tao: le radici orientali del templarismo.