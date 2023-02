Ciutt ciutt ‘mminz la chiozz.E’ lì l’anima di Matera

Lasciate perdere la connessioni social a tutti i costi, con i dispositivi wireless come appendici perenne di orecchie sempre più sorde…a quello che accade intorno, gli occhiali scuri o a specchio che rendono virtuale quello che è virtuoso, e godetevi la ‘capitale- provinciale’’ che resta tale: un paesone da 60.000 abitanti, con un centro identitario e le zone nuove con pochi centri di aggregazione. Ritrovarsi in centro, ‘mminz alla f’nten, come si diceva un tempo e parlare con il brusio del ‘’ ciutt ciutt ‘mminz la chiozz’’ ( in silenzio – si fa per dire- in piazza)sono una esperienza e una tradizione identitaria. Un luogo di ritrovo, legato all’antica agorà magnogreca, che Matera e gran parte delle città del Sud ancora mantengono. Antonio Serravezza ci propone -in proposito-un versante di piazza Vittorio Veneto, con la fontana di epoca ferdinandea e l’ex convento di Santa Lucia con le bandiere rimosse di Matera 2019. Uno dei tanti da scoprire, riscoprire, e vivere. E, ve lo garantiamo, non sarete mai soli…



LA PIAZZA A PASSO DI SERRAVEZZA

Oggi, più che in altri momenti della storia, stiamo alimentando il nostro bisogno di stare assieme e di identificarci come una società che sa unirsi e sopravvivere. E se non possiamo ancora incontrarci spesso di persona, possiamo però vivere il paesaggio, leggere nei suoi segni la nostra identità e sentirci più uniti. Al momento giusto avremo una sensibilità maggiore e ci ritroveremo nei nostri luoghi/paesaggi e assieme faremo un gran bel brusio. La piazza (la chiozz) della nostra città con il suo nome, i suoi palazzi, la fontana (la f’nten), i lampioni, i monumenti, il rapporto che noi abbiamo instaurato con questi singoli elementi, il ricordo dei nostri vissuti in quell’ambiente, non è altro che una rappresentazione della nostra società, un concentrato di noi “matarres”. Ogni elemento è portatore di un significato, è frutto di un ragionamento, è un simbolo per cui noi “matarres” proviamo affetto soprattutto a distanza di tempo. Come prima della pandemia, lo stare in piazza “nella chiozz” è sempre vissuto come se fosse solo un luogo. La ricerca di socialità mette in luce quanto la piazza “la chiozz” sia un paesaggio. Siamo diventati un popolo di distratti o facciamo finta di essere distratti? Osserviamo meglio le nostre piazze o gli altri spazi pubblici e, quando ne abbiamo occasione, immergiamoci nell’esperienza di esserci perché,a me sembra che la nostra città, è molto più amata dai turisti. Ad alcune ore della giornata le piazze sono vuote ora, il loro brusio vitale sembra assente, ma i loro segni permangono.

Ciutt, ciutt in mizz a la chiozz, tutto sembra immobile, solo la fontana “la f’nten” continua sempre a gorgogliare evocando quel brusio.

Vi invito, quando la piazza “la chiozz” è vuota, a stare vicino alla fontana “la fonten” in completa solitudine e solo per pochi minuti, vi permette di riconnetterci con la collettività e ci sottrae all’immobilità e al silenzio. Richiamando la natura, il movimento e lo scorrere dell’acqua ci ricordano il familiare brusio della piazza “de la chiozz”, ci restituiscono gli elementi della socialità che tanto ci sta mancando.