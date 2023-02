Circolo Radici Aps con un impegno forte per Matera

Quando si vuole bene a una città millenaria, che affonda le radici in culture, esperienze di antiche civiltà e che hanno portato a riconoscimenti di spessore internazionali tra i beni tutelati dall’Unesco o a fare di Matera la ”capitale europea della cultura per il 2019” ,non si può restare sugli allori o a commentare quella mediocrità, fatta di amenità progettuali di oggi da dimensione social autocelebrativa, che fanno rimpiangere quanto di buono fatto in passato. E allora iniziative come la costituzione del ”Circolo Radici Aps” va salutata con interesse e sostegno, per quanto ha annunciato di voler fare nei settore arte, cultura e società. E quello che colpisce, leggendo la nota di presentazione che segue, è la volontà di fare rete…alcuni soci risiedono al Nord o all’estero, in Finlandia. Bravi: fare rete su progetti grandi e piccole, ma nel solco della difesa delle identità e delle peculiarità della Città dei Sassi. Quel ” da cosa nasce cosa” e della cultura del fare ”rimboccandosi le maniche” che può essere di stimolo, per recuperare in concreto capacità di proposta, di elaborazione che manca quando si perdono autonomia decisionale- a vari livelli- e non si ha un ”disegno di città” per incompetenza, sensibilità e conoscenza della storia del territorio. Al circolo Radici Aps l’augurio di mettere solide radici…con tanto amore e passione per Matera. Del resto il sodalizio ha sede nel cuore della città in piazza Vittorio Veneto 34, tra il centro e i Sassi. Ne parleremo ancora anche per una iniziativa, in corso di ufficializzazione, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Olimpia Fuina Orioli



Presentazione del “Circolo Radici APS”

Si è costituita a Matera, in data 3 febbraio 2023, l’Associazione Promozione Sociale “Circolo Radici APS”, un’associazione di volontariato che si interessa di Arte, Cultura e Società, riconosciuta tra le APS a livello nazionale.

Le attività artistiche saranno realizzate mediante la promozione di mostre, concorsi di pittura, scultura, fotografia, artigianato e corsi di educazione artistica rivolti in particolar modo ai giovani; concerti di musica fornendo la chiave di lettura delle varie tipologie musicali.

Le attività culturali saranno realizzate mediante la promozione e costituzione di gruppi di lettura, presentazione di libri, incontri, pubblicazioni e conferenze su argomenti storici, letterari e di pensiero.

Le attività sociali prevederanno incontri, pubblicazioni e conferenze su argomenti che riguardano tutta la società a livello locale, regionale, nazionale e globale, con particolare riferimento alle problematiche di grande attualità.

Il gruppo promotore del “Circolo Radici” è variegato e comprende persone che si esprimono

quotidianamente in attività artistiche, culturali e sociali che con la loro esperienza potranno dare un impulso sostanziale allo sviluppo della nuova associazione. Nove dei soci fondatori risiedono a Matera, altri due a Treviso e in Finlandia, questi ultimi sono cultori della città in cui trascorrono ogni anno una parte del loro tempo e allargano i confini delle attività del Circolo.

Il Circolo Radici, è stato ideato, studiato e organizzato nei mesi scorsi durante gli incontri tra i soci fondatori che vogliono offrire volontariamente agli altri, le loro conoscenze artistiche, culturali e sociali e rivolgersi in particolare alle nuove generazioni coinvolgendole e facendo da collante tra passato, presente e futuro. I fondatori, che si sono già impegnati negli anni scorsi nella realizzazione di mostre, conferenze, libri, incontri culturali, concerti, offrono questa Associazione di Promozione Sociale alla città di Matera, già vivace e sensibile nel campo artistico, culturale e sociale, per arricchirla ulteriormente col loro contributo.