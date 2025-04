Ci sono le ” Terre in cielo” alla Fondazione Le Monacelle

…Non è mai troppo tardi per dirla con la nota trasmissione tv del maestro Alberto Manzi che, negli anni Sessanta, insegnò a leggere e a scrivere a una vasta fascia di popolazione italiana che non aveva potuto farlo. Ma la mostra che nella serata di sabato 12 aprile, organizzata al fotofinish, ideata e curata da Elisabeth Vermeer, sul francese Camille Flammarion ” Le Terres du ciel. Le terre del cielo” merita un passaggio. Del resto l’argomento porta a tenere alto lo sguardo nella filiera di detti, luoghi comuni e progetti miliardari che guardano a quel lontano ma visibile satellite della Terra. La mostra è visibile solo per due giorni…