Ad Aliano ( Matera) comune candidato a capitale italiana della cultura 2024 non perdono tempo e puntano al sodo, per coinvolgere tanti in un percorso di valorizzazione culturale che ha tante frecce al proprio arco. E tra queste la XXIV edizione del premio letterario ” Carlo Levi”, articolato in cinque sezioni. Annotate e passa parola. Nel frattempo gli auguri di fine anno e di un buon inizio 2022 con una notizia che in tanti attendiamo… Don Pierino Di Lenge e il sindaco Luigi De Lorenzo pregano e incrociano le dita.

BANDO PREMIO LETTERARIO “CARLO LEVI”

XXIV EDIZIONE

Art.1. Il Circolo culturale “Nicola Panevino” di Aliano, con il sostegno del Parco Letterario “Carlo Levi”, della Pro Loco di Aliano e del Comune di Aliano, indice il Bando di Concorso per la XXIV Edizione del Premio letterario “Carlo Levi”, evento intitolato all’artista e scrittore torinese, confinato e sepolto ad Aliano, autore del noto libro “Cristo si è fermato a Eboli”.

Art.2. – Il Concorso si articola in 5 sezioni:

sezione narrativa nazionale con opere pubblicate nel 2021;

sezione saggistica nazionale con opere pubblicate nel 2021;

sezione narrativa/saggistica regione Basilicata con opere pubblicate nel 2021;

sezione narrativa/saggistica internazionale con opere pubblicate nel 2021;

sezione tesi di laurea su Carlo Levi discusse fino a dicembre del 2021.

Art.3. Premi:

narrativa nazionale, € 1.500 + rimborso spese viaggio;

saggistica nazionale, € 1.500 + rimborso spese viaggio

narrativa/saggistica internazionale, € 1.500 + rimborso spese di viaggio:

narrativa/saggistica regione Basilicata: € 1000;

tesi di laurea: € 500 + rimborso spese viaggio per residenti fuori regione;

Art.4. Modalità di partecipazione:

– Ogni partecipante deve far pervenire entro il 30 marzo n.10 copie della pubblicazione in concorso con il relativo curriculum. Non è richiesta alcuna quota di partecipazione.

Art.5 – Per il ritiro del Premio è obbligatoria la presenza del vincitore nel giorno e l’ora prevista per l’assegnazione dei riconoscimenti. In caso di assenza verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti;

(A tutti i vincitori residenti fuori dalla Basilicata verrà offerta l’ospitalità ad Aliano)

Art.6. La Giuria del Premio è formata da: Raffaele Nigro,(presidente),Pietro Dilenge ,

(presidente Circolo culturale “N. Panevino”), Luigi De Lorenzo (sindaco di Aliano): Giuseppe Lupo; Antonio Avenoso; Roberto Rizzo; Emilio Salierno.

Art.7. La manifestazione conclusiva del Premio avrà luogo ad Aliano il 3 ottobre 2022;

Art.8: I nomi dei vincitori saranno pubblicati entro la fine di luglio 2022 sul sito www.aliano.it

Art.9: – Le opere in concorso devono pervenire entro la data di scadenza al:

Circolo Culturale “N.Panevino” –Segreteria Premio

Letterario “Carlo Levi”- Via Umberto 1°,56

75010 ALIANO(MT)

