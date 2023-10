” Chitaridd” non era un brigante, ma fa ancora paura….

… E ne abbiamo avuto conferma nei commenti dei tanti materani con una età media da over 60, hanno partecipato all’evento culturale ” Sono Eustachio Paolo Chita. Ma mi chiamano Chitaridd…” organizzato dalla Pro Loco di Matera in collaborazione con Talia Teatro. Così espressioni come ” chirt i mel cavet…corto, basso e male cavato, di brutto carattere ” o ” nan s’assrmmev d’ niscin…non aveva paura di nessuno”, ma anche ” I stet sfurtunet…è stato sfortunato” alludendo al peso che ebbe sul sua vita la condotta violenta del padre, ” Nan avav ddo’ sci…doveva finire così” con riferimento al suo assassinio avvenuto in circostanze strane per mano di parenti, delinquenti come lui” e ” Jin com a Chitaridd nci v’lav…Uno come a Chitaridd ci vorrebbe oggi….” con un pizzico di ammirazione o di rammarico, per la sua determinazione contro i metodi spicci di farsi giustizia contro le ingiustizie. Pareri diversi, qualcuno fuori le righe ,a conferma che la sete di giustizia, tra burocrazia, mugugni, conflittualità famigliari o sui luoghi di lavoro non hanno tempo…Ma senza esagerare.



Francesco Paolo Chita, come hanno raccontato in premessa il presidente della Pro Loco Giuseppe Cotugno e Martina Tinella che ha ”inquadrato” il periodo storico in cui visse quel ” Brjont…” nel senso di malfattore’, non poteva essere ritenuto un brigante perchè nato nel 1862 , un anno dopo la proclamazione dell’ Unità d’Italia. Del resto gli ultimi capi briganti e le loro bande( tra queste anche una facente capo a tal Cotugno…) erano state sconfitte nel sangue, insieme a una strategia di annientamento , ruberie e altri mezzi illeciti portati avanti dall’esercito piemontese, depredando il Regno delle due Sicilie in lungo e in largo. Un quadro di denunce, disegnato e descritto da ricercatori come Pino Aprile ed evidenziato anche da altri, che hanno messo mani e cuore nella piaga sulle cause della Questione meridionale, che dura ancora oggi.



E allora spazio a Chitaridd, interpretato dall’ottimo attore e regista Antonio Montemurro, insieme ad altre figure di ” Talia Teatro” che lo hanno affiancato ( per comprenderlo, farlo ragionare, isolarlo?) come Franco Burgi nel ruolo del fratello Nicola, Elisa Basile ” Tarasina” la fidanzata che lo lasciò al suo destino e Marco Floridia nella uniforme di ”marasciallo” dei Carabinieri, che indagava per assicurarlo alle patrie galere dello stato Unitario. E così la storia di ” Chitaridd”, credente che voleva bene a sua madre, maltrattata da un padre violento e sciagurato che faceva parte della banda del montese ” Coppolone” , si snocciola come i grani di un rosario ”arrossato” di ira, disgrazie, maledizioni, sventura e di un destino segnato. Il giovane Eustachio Paolo, scacciato di casa, si arrangia un po’ ovunque, ma la sua stella brilla di rancori, incomprensioni, che chiamano solo vendetta e con un concetto di giustizia che non può che essere il suo. Una conferma e una sfida, allo stesso tempo, segnati dal sorriso ironico verso le sue vittime, compresa la ex fidanzata Tarasina, con quella frase che annuncia vendetta : ” N’ata vet i ”bbnì, p ‘fferz. I ppè nan i bbnì cchkj…Verrò un’altra volta, per forza.E poi non verrò più…”.



Sangue chiama sangue, perchè c’è solo quello negli occhi e nella testa di Chitaridd. Del resto non frequenta nessuno, vive da solo in una grotta di contrada la Palomba dalla quale può controllare chi arriva, e non si fida di nessuno. Ma un giorno altri come lui, che vivevano alla macchia, gli faranno la festa. Forse a causa di un bottino diviso male. La sua storia dovrebbe concludersi li ma finisce, suo malgrado, in aula di giustizia, con altri presunti sodali, gravato da cinque capi di imputazione, quattro dei quali cadono e un quinto rimarrà con un punto interrogativo. Una vicenda, giudiziaria, che finisce nel libro dell’avvocato Niccolò De Ruggieri e nelle teche del criminologo Cesare Lombroso, che si fece mandare il cranio per studiarne le ”tare” legate agli studi di antropologia criminale. Altre storie che hanno finito con l’alimentare una visione distorta di ”Chitaridd”, che era e resta un malavitoso, ma divenuto brigante dopo la morte. Il racconto fatto dagli attori di Talia teatro, i suoni di Rino Locantore e l’iniziativa della Pro Loco per raccontare una ”storia della nostra memoria collettiva” hanno contributo a rimuovere quell’appellativo, riversandolo su altri dei giorni nostri che si comportano da briganti al contrario…Come fece l’esercito piemontese per un disegno, dalle forti motivazioni economiche, che distrusse il Mezzogiorno e la Basilicata. E il monito è fuori dell’ingresso dell’ex ospedale di San Rocco, che è stato anche carcere, nei panni di un figurante ( Emanuele Di Donato, detto ” u’ gnur’) a ricordarci che sulla strada perversa di ”Chitaridd” possono incamminarsi anche altri che chiedono Giustizia,trasparenza, legalità e, non trovandola, se la fanno con le proprie mani. Paradossale? Guardatevi intorno…