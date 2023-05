Che vuoi a Bice? Il bis, Sant’ Austocck…

Ca càum, è certo si dice in dialetto materano dopo la prima di ” Che vuoi a Bice” https://giornalemio.it/cultura/che-vuoi-a-bice-amarcord-da-vicinato-materano-del-teatro-unitep/ della compagnia ” Ricominciamo” dell’Unitep i concittadini che hanno anima e identità della Città dei Sassi e vogliono ” addrzzè” cercare di capire”’ perchè i miracoli possono ancora accadere hanno chiesto al regista, attore e ”Santo” sul palco Nicola Bruno Francione di prepararsi al bis. Quando? Ma dopo la festa della Bruna, naturalmente. Prima la ”Patrona”, la ” Signaur” e dopo la vita du ” v’c(i)nonz” con i parsonaggi e devoti del passato. Per cui Sant’ Austocck, vid’ ccià ffè e facci sapere. A settembre? Per la festa del co- patrono, ma pure prima. La prima di ” Che vuoi a Bice ?” è stato un successo. “Dire che l’ avevamo previsto è un eufemismo- dice il regista. Grande affluenza di pubblico oltre 300 accorsi abbondantemente prima dello spettacolo per assicurarsi un posto in prima fila.Grande partecipazione e risate a volontà soprattutto nei momenti in cui vi erano citazioni antiche di quelli che non siamo piu’ in grado di sentire a causa della perdita del nostro dialetto. Applausi anche alla vista dei pezzi di pane da 5 Kili e non solo.Alla fine tutti soddisfatti pubblico attori e quadri dell’ Unitep eun arrivederci a presto….” L’ha detto pure Bice da dietro al bancone del Paradiso: ” Che vuoi ?”. Le repliche, naturalmente e con la presenza di un fornaio con forme di 5 chili e Madonna. Cialledda per tutti, pir pu’ ciallddir…