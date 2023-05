^Che vuoi a Bice? Amarcord da vicinato materano del teatro Unitep

Poteva Nicola Bruno Francione starsene nel camerino, dietro al sipario senza trasferire la sua lunga esperienza teatrale e quell’amore per la Matera ‘du v’c(i)nonz’, che le “spighe vacanti” che sgovernano la città, continuano a ignorare per un ebetismo selfista da autoconsumo da ” c’ s’avont sil sil, vel quont nu fasil? ( chi si vanta da solo vale meno di un fagiolo, di una scorreggia?…” Certamente no. E allora da docente all’Unitep di questa e di altre nobili arti che fanno comunità eccolo all’opera con i suoi ragazzi over…anta del Teatro dell’Università della Terza età ” Compagnia Ricominciamo”, con la rappresentazione della commedia in tre atti ” Che vuoi a Bice”. L’appuntamento è per domani sera, venerdì 19 maggio alle 17,300 presso il salone della chiesa della Santa Famiglia di via Enrico Mattei. E l’intercalare genuino di quella simpatica donna, Domenica Moliterni, scomparsi il 21 agosto del 2004 a 94 anni, sarà uno dei personaggi di un vicinato allargato, della Matera che fu dove operava in via Fiorentini nella tabaccheria della mamma ” Rosara del sale” per la vendita di sali e tabacchi…Quanti ricordi. E con Bice che si rivolgeva agli avventori con un” Che vuoi al Bice?”, anche quando si trasferi in via Fermi al rione San Giacomo, vedremo all’opera altre figure del passato come Gionn Panz a cr’denz, Pasquale cunzapiott, Eustachio u’ ffiet, Michele la stopp, mest Plac’d, oltre a due protagonisti alla ricerca di un tesoro nascosto… proprio nel negozio di Bice. E’ l’emigrante Ciccio tornato a Matera con la moglie americana Cathrin. E’ una parola trovarlo, ma con l’aiuto di Sant’Eustachio durante la processione…verrà fuori l’indicazione giusta. Il tesoro? Beh dovete vedere una commedia da tutto esaurito. Ma non vi affollate…come si diceva un tempo e in dialetto materano Bruno e la compagnia Ricominciamo sono pronti per una tournèe da ” Jis o’ Soss”’ dai rioni Sassi” e dove Sant’ Eustachio (tra i protagonisti della commedia) vorrà…

^ la compagnia durante le prove

