Che Peccato Originale…non aver usato quel “Codice” per il patrimonio rupestre!

Sì proprio quelle, 140 tra chiese, cenobi, sparse nell’agro e nel Parco,gran parte delle quali sconta l’usura del tempo, il degrado causato da infiltrazioni di acqua, dall’azione devastante delle radici di piante e degli atti vandalici dell’uomo. Lo diciamo con convinzione dopo aver letto di quel gran lavoro di ricerca e restauro come il Codice di conservazione ”La Cripta del Peccato Originale di Matera” scritto da Giulia Caneva e Gisella Capponi ed edito da Gangemi editore international su volere della Fondazione Zetema. E, in particolare, del suo presidente Raffaello de Ruggieri, alcuni lo chiamano Raffaele…, che a 90 anni continua a lavorare sodo, a incazzarsi se occorre,magari con il cruccio che tante cose avviate poi non hanno avuto seguito perché altri non ci hanno creduto o non sono stati in grado di farlo. Né più né meno come ebbe a commentare nel 1953 l’ex presidente del consiglio dei ministri Alcide De Gasperi ( sì proprio quello della prima legge speciale sui rioni Sassi) dopo essere stato esautorato dal suo partito, la Dc, lasciando la carica ad Amintore Fanfani. Altri tempi. Oggi c’è il progetto di Zes cultura, che richiedono cultura d’impresa, e tante volontà e benedizioni…per concretizzarsi.



Conta il presente e quel Codice di conservazione, frutto del lavoro di ricercatori dell’Istituto centrale del restauro e anche di professionalità locali, tra indagini microclimatiche,di illuminazione, studio di pigmenti, intonaci, microflore eterotrofe , alterazioni biologiche e sperimentazioni di biocidi- per citare alcuni termini tecnici- sono stati pane e companatico quotidiano per un progetto di intervento, restauro conservativo di una cripta e del suo ciclo pittorico, che hanno mostrato al mondo scientifico,culturale e alla comunità locale come si debba valorizzare un bene datato.



Frutto, non dimentichiamolo, della caparbietà di quei giovani del circolo La Scaletta che – quel mercoledì 1 maggio del 1963, alle 16.20- in un anfratto della gravina del Bradano trovarono la Cripta del Peccato originale o dei 100 Santi, come aveva ricordato un taciturno pastore al quale tempo prima Raffaello De Ruggieri aveva dato un passaggio fino a Matera, che avrebbe raggiunto a piedi…per far riparare il radiatore del suo trattore. Storie di altri tempi come questa, che vide gioire, Maria moglie di De Ruggieri, sua sorella Teresa e Carlo Scalcione emigrato, con tanto rammarico, a Torino. E poi quell’avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente dell’Acri e della Fondazione Cariplo che finanziò e investi nel progetto della Cripta, un esempio di finanza privata ma anche di costanza da parte di ”zio Raffaele” come lo chiama il nipote Niccolò, che le risorse finanziarie le ha trovate sempre quando c’è un progetto ed è valido e stimola fantasia, entusiasmo o un ”ostinato inseguimento” come scrive lo stesso De Ruggieri nell’incipit al libro. Un tenace sognatore? Senz’altro, visto che la Cripta del Peccato originale è diventato negli anni un cantiere esemplare di ”buone pratiche” e con la presenza di Michele D’Elia ha portato a porre la prima pietra di quella scuola dell’Istituto centrale del Restauro, a numero chiuso, che continua a laureare eccellenze italiane e straniere nella sede di via Luigi La Vista.



” Sono passati 62 anni dall’ingresso trepidante in quell’umile ovile ipogeo e dall’abbraccio solenne con le ”pietre” colorate dei ”Cento Santi”- scrive il Presidente di Zetema, che ha ”incorniciato” in sede i tanti colpi bassi per bloccare la vita di quella istituzione. Eppure la memoria di quel giorno mi increspa ancora la pelle e brividi di emozione bloccano il mio respiro. Riemergono dal profondo dell’animo, la gioia i sorrisi e gli abbracci di Maria, Teresa e Carlo, care immagini di affetti perduti. Rimane- concludo- l’eterno rapporto affettivo con la mia grotta che mi ha insegnato a essere un imperterrito apripista per tracciare rivoluzionarie traiettorie di militanza civile”. E in quasi 200 pagine quell’ignoto pittore dei fiori ha consegnato ai tecnici dell’Icr e del Dipartimento di biologia dell’Università di Roma e a tutti i soggetti citati nel libro, che si sono susseguiti, nelle diverse fasi di intervento e manutenzione, il segreto dell’eternità.

