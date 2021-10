Sintetizziamo nel titolo l’auspicio del professor Francesco Lisanti, figura culturale impegnata da sempre per le funzioni e le attività portate avanti in passato, a sostegno di professionalità e risorse culturali della provincia di Matera. E lo fa ricordando con rispetto il ‘maestro’ Pietro Andrisani, con il quale ha condiviso la passione per la musica, e per i tanti autori del passato e del presente -che hanno fatto parlare e continuano a farlo- della Basilicata nel mondo. Da qui l’auspicio che possa essere concretizzata la proposta avanzata dal direttore del Conservatorio musicale ”E.R Duni” Saverio Vizziello, di poter valorizzare il ”lascito bibliotecario” del maestro Pietro Andrisani a beneficio di tanti giovani musicisti e studiosi.



“Faccio mie – scrive il professor Francesco Lisanti- le considerazioni sul maestro Pietro Andrisani: la sua umiltà, la sua capacità di ascolto e l’originalità delle sue proposte di fine ricercatore del mondo musicale. Scompare un vero testimone della cultura musicale, che ho avuto modo di apprezzare nei tanti colloqui durante la mia presidenza della Fondazione Orchestra Lucana e, ancor prima, dell’ Associazione Amici della Musica. Condivido l’ invito del Direttore del Conservatorio per una massima valorizzazione del ” lascito bibliotecario” del Maestro”. Un progetto da realizzare con la sensibilità e la disponibilità della famiglia.