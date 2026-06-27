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Che coppia. U’ Masser i la Masser vestiti a Festa

Franco Martina
Di Franco Martina

Sono C’cciull i Marionn, due figure della tradizione, che indosseranno il costume, l’abito migliore per la Festa della Bruna https://giornalemio.it/cultura/umasser-i-la-masser-pronti-p-la-fest-d-la-bbri-con-ergghio/. Merito dell’associazione Ergghiò, che + sempre in giro (ve semb r’t’lonn…) per non perdere di vista e riproporre le tradizioni. L’appuntamento è per domenica 28 alle 18.00 in piazzetta Pascoli

L’INVITO DALLA PAGINA SOCIAL DI ERGGHIO’
ATTENZIONE! ATTENZIONE ! 📣
Avviso a tutti gli amanti della tradizione !📣
Domenica 28 Giugno ore 18 in piazzetta Pascoli a Matera avrà inizio la spettacolare vestizione del Massaro e della Massara😍
TUTTA LA POPOLAZIONE È INVITATA !📣
ATTENZIONE! ATTENZIONE!📣
#ergghió_matera #matera #festadellabruna #processionedeipastori #sassidimatera

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