Il progetto di Francesco da Mathera, alias Lomonaco, del quale abbiamo parlato in altri servizi recensendo alcuni brani, deve andare avanti. Siamo ai quattro brani del lavoro e il tempo stringe.

L’ARTISTA

Francesco da Mathera (alias Lomonaco) – Associazione APS ” Penso Struttura “https://francescodamatera.bandcamp.com/album/17-goals-mathera-blues?from=embed

L’IDEA

17 GOALS – Mathera Blues

La ” sostenibilità ” nelle canzoni e nel racconto dei 17 traguardi dell’Agenda 2030.

Azioni performative itineranti in Puglia e Basilicata

A COSA SERVONO I SOLDI

– Creazione di un ALBUM Audio/Video di alta qualità;

– Arrangiamenti e registrazioni in studio ( Mast Recording Studio ) di 10 storie cantate sui temi della “sostenibilità”;

– 5 VideoClip d’autore (Affermati registi di Puglia e Basilicata rielaborano le storie cantate) ;

– Pubblicazione digitale dei testi delle canzoni e del book fotografico di Puglia e Basilicata ) ;

– Edizione digitale e cartacea delle storie illustrate sui 17 Goals dell’Agenda ONU 2030;

– Tour del Teatro_Canzone in 18 paesi della Basilicata e 9 paesi della Puglia (territori del Distretto AgroEcologico delle Murge e del Bradano).



LA FILOSOFIA DEL TEATRO_CANZONE

MATHERA BLUES:

Un viaggio nella sostenibilità

ANIMAZIONE CONVIVIALE ITINERANTE DEL CANTASTORIE

FRANCESCO DA MATHERA

L’idea nasce durante la registrazione del tributo al padre della Canzone d’Autore: Woody Guthrie. “Questa terra è la tua Terra”.

Lo spettacolo itinerante ricalca il racconto tratto dall’omonimo film di una “ focaccia casereccia ” che sconfisse il “ colosso hamburger “ e fece trionfare i sapori naturali.

Il TeatroCanzone ” Mathera Blues ” si sviluppa lungo la storia vera che riguarda una semplice panetteria di Altamura che nel giro di pochi mesi fece chiudere per fallimento un grande McDonald’s appena inaugurato in città. (Non una grossa perdita per il colosso del fast food americano, ma senza dubbio un enorme vittoria per la Leonessa di Puglia e per tutti quegli strenui difensori dell’alimentazione genuina e della salvaguardia etno-gastronomica).

Lungo il percorso narrativo vengono sapientemente intercalati i 17 TRAGUARDI dell’Agenda ONU 2030.

Uno spettacolo multimediale in difesa del buono _che narra il bisogno che la società ha della lentezza, e come dice il regista Cirasola : “è che a me piace l’ozio, lo trovo salutare. Lo preferisco al “negozio” che governa questi tempi con ritmi frenetici e principi di solo profitto.”

Questo progetto nasce dal concetto pro_positivo del ” tempo Liberato “, ispirato ad una nuova filosofia della lentezza.

Canzoni che non hanno la pretesa di cambiare il mondo , solo la voglia di cambiare un mondo locale, strappare un sorriso e far riflettere soprattutto il pubblico dei più giovani sulla possibilità di scegliere fra la naturalezza e l’artificialità.

I testi delle canzoni arrivano come storie pensate e cantate per un pubblico ampio e di diverse età.

Storie nate sul territorio e dal territorio ma con un messaggio universale: ” Abbiamo già tutto quello che ci serve per vivere meglio…basta sceglierlo! “.

Note biografiche

– Ha scritto canzoni per i NOMADI – Rosso (Solo Nomadi)

– ha firmato, come illustratore, a copertina dell’Album METROPOLIS di Francesco Guccini;

– ha curato la scenografia del concerto di Lucio Dalla per la raccolta fondi per UNICEF (Serata d’onore RAI UNO)

– Fondatore del movimento per la Cultur Attiva “Abbondanza Frugale per Tutti”

IL MANIFESTO di

ABBONDANZA FRUGALE PER TUTTI

E’ una modalità di scrivere e narrare

PER :

– Un nuovo stile di vita;

– Un presente come rispetto del passato;

– Una consapevolezza che non c’è progresso senza senza conservazione;

– Una indifferenza alle mode e all’effimero;

– Una capacità di attingere al sapere della tradizione;

– Un divieto di chiamare chi ascolta “acquirente” (perchè lo scopo dell’ascolto non è il consumo ma l’uso);

– Una abilità di distinguere la qualità dalla quantità;

Una voglia di desiderare la gioia e non il divertimento;

– Una attitudine a valorizzare la dimensione spirituale ed affettiva;

– Un desiderio di concorrere invece di competere;

– Una abitudine quotidiana nel sostituire il lavoro in passione del fare bene .

– Una determinazione nella conquista del TEMPO LIBERATO.

Per il mondo musicale di Francesco da Mathera è stata coniata la dizione: “Rock & Troll”.

Non è un nuovo genere musicale, è una scuola di pensiero che vuole mettere insieme la Beat e la Bit_Generation, con l’intento di dare vita ad una “GenerAction” capace di utilizzare la tecnologia per cambiare il quotidiano.