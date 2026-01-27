Cgil: Accordo su Biblioteca T. Stigliani di Matera da verificare. Nessun coinvolgimento del sindacato.

“Apprendiamo da entusiastici comunicati stampa della sottoscrizione di uno storico accordo tra Regione Basilicata, Provincia di Matera, Università degli Studi della Basilicata e Comune di Matera per il rilancio della Biblioteca T. Stigliani di Matera. Peccato che non vi sia stato alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, da sempre in prima linea per un rilancio delle Biblioteca civica”. Lo affermano il segretario generale della Cgil Basilicata e Matera, Fernando Mega, e i segretari generali della Fp Cgil di Potenza e Matera, Giuliana Scarano e Massimo Cristallo. “L’intesa – proseguono – sembra consistere, oltre che in un contributo finanziario a sostegno della Biblioteca Stigliani pari a 550 mila euro (nettamente inferiore a quanto stanziato dalla Regione Basilicata in sede di prima applicazione della Legge DEL RIO), anche nella cessione in comodato gratuito all’Università di alcuni locali della Biblioteca “T. Stigliani” di Matera. Quindi, dopo la cessione dei locali della Biblioteca Stigliani all’APT, sempre in comodato gratuito, attualmente occupati dall’Open Space gestito da una società esterna, adesso vengono ceduti all’Università altri locali. Il risultato della cessione dei locali all’APT ha già comportato che la biblioteca Stigliani non ha più da anni una Mediàtèca. Ora, con la cessione di altri locali all’Università, si restringono ulteriormente gli spazi dedicati alla Biblioteca, affidandoli ad altre realtà con esigenze e finalità differenti, rischiando di snaturare il ruolo della biblioteca civica. Sicuramente rendere strutturale e vincolato il finanziamento da parte della Regione Basilicata alla Provincia di Matera è il giusto e dovuto approdo di istanze e sollecitazioni sindacali a lungo disattese, ma che, è bene ricordarlo, promanavano da quanto espressamente previsto dalla Legge del Rio. Non possiamo peraltro non stigmatizzare la totale assenza del coinvolgimento delle organizzazioni sui tavoli regionali – precisano i dirigenti sindacali – nonostante le nostre reiterate richieste e sollecitazioni, circostanza che ci impedisce di superare i tanti dubbi e interrogativi che abbiamo sempre sollevato su questa tipologia di accordo sin dai suoi primi annunci. Eppure la mobilitazione sindacale e dell’associazionismo culturale è stata una leva fondamentale per riaccendere la dovuta attenzione sulla biblioteca materana. Pur guardando con favore al rafforzamento di sinergie istituzionali e alla collaborazione interistituzionale, riteniamo che la specificità della Biblioteca Stigliani, del suo ruolo e del suo patrimonio vadano adeguatamente preservati. Pertanto – concludono – per noi resta prioritario portare a compimento il processo di trasferimento delle deleghe come previsto dalla Legge Del Rio e rafforzare l’organico della Biblioteca Stigliani assumendo il personale necessario e in numero sufficiente per il funzionamento della Biblioteca, atteso che l’accordo prevede un mero impegno da parte della Regione a potenziare il contingente di personale da assegnare alla Biblioteca Provinciale “T. Stigliani” di Matera. Sulla concreta attuazione di questo impegno vigileremo in sede di aggiornamento del PIAO 2026/2028″.

