C’est Paris con la mostra di Notarangelo su Pasolini a Matera

L’inaugurazione della mostra, presso l’Istituto italiano di cultura diretto dal sammaurese Antonio Calbi, c’è stata il 23 settembre scorso, nella Ville Lumière,e la Farnesina , il nostro Ministero degli Esteri, ha pensato bene di ritornare sull’evento diffondendo un comunicato che riprende quanto illustrato dall’Istituto italiano di cultura descrivendo contenuti, protagonisti, ospiti. E la cosa non può che inorgoglire quanti hanno apprezzato, e continuano a farlo, l’opera di Domenico Notarangelo ”testimone” del film ” ll Vangelo Secondo Matteo” della quale abbiamo parlato in altre occasioni. Per Matera, la Basilicata è un’altra opportunità per far conoscere storia e luoghi, attraverso una mostra fotografica, che può essere visitata fino a novembre,insieme alle opere di Silvio Cadelo, Valentina Mir e Giuseppe Palumbo

IL COMUNICATO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

IL COMUNICATO DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A PARIGI

Parigi, 24 settembre 2024

“Domenico Notarangelo: Pasolini a Matera”.

Mostra dal 24 settembre al 2 novembre 2024

Lunedì 23 settembre 2024, a partire dalle ore 18.00, l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, diretto da Antonio Calbi, ha accolto oltre 350 persone per l’inaugurazione della mostra Domenico Notarangelo: Pasolini a Matera, seguita dalla proiezione del film Il Vangelo secondo Matteo. La partecipazione all’evento conferma l’amore del pubblico francese per Pier Paolo Pasolini.

Questa eccezionale mostra offre un’immersione unica nel mondo di Pier Paolo Pasolini attraverso trentacinque rare fotografie di Domenico Notarangelo, che documentano le riprese de Il Vangelo secondo Matteo a Matera nel 1964. Questo film, un vero e proprio capolavoro del cinema del XX secolo, trova una dimensione intima e struggente nelle fotografie di Notarangelo, che rivelano il dietro le quinte della magia creativa di una ripresa divenuta leggendaria.

Una testimonianza unica delle riprese

Le fotografie di Notarangelo sono più che semplici immagini: sono una registrazione viva e dettagliata dell’interno delle riprese. Grazie a ingegnosi espedienti, Notarangelo è riuscito a catturare momenti di rara intensità sul set, rendendo questo reportage assolutamente unico. Inoltre, Pasolini instaurò una collaborazione personale con il fotografo, affidandogli il compito di reclutare una cinquantina di materani per interpretare gli scribi e i farisei che avrebbero dovuto recitare nel suo film. Questo affascinante aneddoto, che Notarangelo racconta con precisione “fotografica”, riflette la meticolosa scelta da parte del regista di volti autentici, portatori della storia e della terra italiana che gli scatti di Notarangelo catturano scolpendola sulla pellicola.

Artisti in dialogo

La mostra non si limita alle fotografie di Notarangelo. Facendo eco a questa testimonianza fotografica, mette in luce anche le opere di altri tre artisti contemporanei: Silvio Cadelo, Valentina Mir e Giuseppe Palumbo, offrendo una prospettiva contemporanea sull’eredità visiva e culturale di Pasolini a Matera.

Dopo l’inaugurazione della mostra, alle 19.30, il pubblico ha assistito alla proiezione de Il Vangelo secondo Matteo, capolavoro di Pasolini che trova una particolare risonanza attraverso l’obiettivo di Notarangelo.

Una presenza eccezionale

All’inaugurazione ha preso parte un’ospite d’onore: Rossana Di Rocco, l’attrice che in giovane età ha interpretato l’angelo nel film Il Vangelo secondo Matteo e ha raccontato la sua esperienza sul set con Pasolini in una Matera, scelta dal regista per il suo fascino senza tempo. Giuseppe Notarangelo, curatore della mostra e figlio del fotografo, accompagnato da Ines Silvia Nenna (Associazione Pasolini) e Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pier Paolo Pasolini della Fondazione Cinematheque di Bologna, che hanno fatto luce sull’importanza di questo corpus visivo nella storia del cinema e della fotografia. Silvio Cadelo e Valentina Mir hanno illustrato le loro opere in mostra.

