Non sarà di certo un caso, se la mia tardiva conoscenza dell’opera di Cesare Maremonti sia da rimandare a una stazione senza fermate, epperò a una corsa frenetica verso il capire l’umanità, e perfino la disumanità, l’osceno della realtà, lo scempio scemo che superficialità e cattiveria realizzano come quei palazzi che seppur piazzati sulle spiagge belle, non cadono se non li abbatti; conoscenza fatta adamantina vitalità delle correlazioni, diremo, grazie a trapunte di cura dell’artista, d’un artista appartato, quanto erroneamente considerato addirittura asociale; di quei termini e territori fatti di segno e sensi, di svelamenti della matita irrequieta come dei pennelli a benedire nella prepotenza del messaggio pieno d’azione artistica, quindi concettuale. Fra contenuti e stile. Che allora la conoscenza imprevista, intanto, questo tutto a diventare competenza sentimentale (privo di scuole come sono), riservata per discrezione e selezione – pieno d’insegnamenti come sarò, della Materia (diciamo alla maiuscola futurista), dell’arte di Maremonti ci rende liberi di vivere. Lui e noi. Della sua vita che è quotidianità d’un artista puro. Di quelli tolti ai lecchinaggi delle frenesie estemporanee, se non proprio di scelta perpetua e perpetuata, delle miserie insaccate negli insaccati di senso delle punte di geografie spuntate dalla correzione dei doveri di lavoro, casa, famiglia. Amnistia per la felicità.

Insomma quella prima mostra alla Stazione di Miglionico, paesino – borgo vero – che guarda tanto a Matera come al mio Corso, era la cominciazione con “Paesaggi anemici”, omaggio degli omaggi, che ci diceva dei primi elementi del pittore Cesare Maremonti.

Ed ero ancora poi preso dai tagli e dettagli di quel primo impatto, che mi cadde l’ascolto dell’avvenimento della mostra a Pietrapertosa, borgo questi rivolto invece a Potenza come al mio John Giorno: di luoghi per luoghi: “Passaggi & Paesaggi”. Per arrivare sempre più fortificato dalla compenetrazione delle opere sempre a me più care, lla soglia d’“Infratture” (che gioia di neologismo fatto dall’artista!), al vero innamoramento.

E’ mo scopro, per confidenza certo, che ha allestito con le sue opere un palazzo storico della mia Tricarico di Scotellaro e d’Infantino, della Tricarico dei mutamenti di tempo di Graziano Lamarra. E sento perfino, per confidenza in questo caso con un altro mondo di passione artistica, che la voce narrante proporre il tutto è proprio del mio fratello pirata Beppe Miseo… in pratica i quadri di Maremonti, come per le opere d’Ogata, Tacchini, Perucca ect. in una delle mie nuove matrie, ovvero La Spezia, sublimamo di fascino il fascino dei posti pensati ad accogliere.

Faber diceva giustamente come ogni cosa che si può illuminare con la meraviglia venga definita facilmente e frettolosamente ‘miracolo’; epperò io non cadrò nella stessa trappola di questi osservatori banali. Quelli buoni o buone da dire “bellissimo”, “stupendo”, “fantastico”. La grettezza della semplificazione.

L’arte di Cesare Maremonti l’ho vista dentro, e dentro i suoi disegni. Ché con quelli ho vissuto a lungo, e fatto persino poesia. Amata, ogni giorno più nota, niente a che fare con la mollezza scialba e la sciatteria delle mode.

C’è una ragione irresistibile, ferma, immota nel discorso creativo lirico di Maremonti: che si allarga e restringe su alcuni punti saldi: 1) il paesaggio che coinvolto nella valorizzazione dello spettatore, già soggetto partecipe primo dell’antropizzazione; 2) le origini che sono la madre, il padre, dunque la casa e le case; 3) l’amore. Fra solitudine e inquietudine. Tratto e colori che si riprendono tutta la lezione d’alcune figure previste e ‘impreviste’ della formazione del nostro.

Ma a me, che cosa piace di più di questo artista materano che fa dei suoi studi d’architettura semplice frammento della sua gigante e quotidiana contestazione creativa del processo spacciato come innovativo del mondo in involuzione costante? Facile. A me fa impazzire di pazzia e volontà di creazione quel immensità messa nei tre secondi di genialità e in trent’anni di genio. Dove Cesare Maremonti mi da arte rinnovata e rigenerata. Mai da vetrina falsificante. E mai nemmanco da allattare con la cipria degli eventi casualità senza il tormento del caos. In questa polvere pura di cocci di nostalgia e ripristino delle funzioni vitali dell’artista, io sposo l’arte di Cesare Maremonti tutti i dannati giorni correnti nel niente più scuro che ci sia.