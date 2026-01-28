C’era una volta il mondo..tra arte e fisica la mostra zero di Dell’Osso

Sognare, far sognare e chissà un giorno potrebbe essere la prima mostra interattiva che un artista italiano, il ginosino Domenico Dell’Osso, da portare nello Spazio. Anzi l’anteprima, o numero zero come l’ha chiamata, ha conquistato quanti fino al 19 gennaio scorso sono andati a vederle e ne sono rimasti incantati. Conquistati dalla profondità dei soggetti che invitano ad andare oltre il quadro e la cornice per finire, tra laser, quark, meteoriti, scie di comete e le note di una musica ”siderale” come quella dell’iconico Fabrice Quagliotti ‘voce’ degli argentei Rockets, giunto in galleria per una foto e incontri da incorniciare. Domenico, naturalmente, non si è adagiato sulla ”Via Lattea” degli allori e ha messo la mostra sulla rampa di lancia per atterrare altrove. Non vi resta che seguirlo https://www.dellosso.it/ o sulle pagine social. Tanta modestia e la voglia di stupire, superando il muro del suono e dell’arte che lo separa dalla fisica e da altre discipline. Non è un visionario ma sa da tempo quali orbite percorrere per andare oltre il tempo, oltre il mondo …o, se piace l’inglese, ”Once Upon a Time There Was the World”. Un viaggio senza tempo



IL COMUNICATO DI CHIUSURA ”

Si è chiusa il 18 gennaio la TAPPA ZERO di Once Upon a Time There Was the World.

Dal 19 gennaio la mostra non è più fisicamente presente a Ginosa.

È stata una mostra zero. Un test umano, emotivo e tecnico. Ho costruito, programmato e diretto tutto personalmente, mettendo le mani in ogni cosa, testando opere, musiche, sensori, luci, strutture e dispositivi elettronici, restando presente ogni giorno, o quasi, per guardare negli occhi le persone, ascoltarle, accompagnarle. Molti hanno vissuto cambiamenti interiori profondi. Condurre qualcuno dentro se stesso è una grande responsabilità. Me la sono assunta fino in fondo. E ne ho sentito tutto il peso.



Ho visto persone entrare curiose e uscire in silenzio. Occhi lucidi, mani che tremano, bambini fare domande dimenticate dagli adulti. Ho letto lettere, messaggi, pensieri che mi hanno riconfermato il perché io abbia scelto di fare arte e perché continuo a credere nell’essere umano.

Questa mostra parlava di grandi menti, ma soprattutto parlava di noi:

di chi c’è stato, di chi non c’è più, di chi verrà. Di memoria, di origine, di tempo. Di quella polvere cosmica che ci rende fragili e allo stesso tempo eterni.



Grazie a chi è entrato una volta e a chi è tornato più volte. A chi ha ascoltato, sentito, a chi si è lasciato attraversare. Alle scuole, ai ragazzi, a chi ha portato qualcuno dicendo solo: “Vieni, fidati”. A chi ha lavorato nell’ombra, a chi ha creduto quando non era facile, a chi ha protetto questo sogno come qualcosa di vivo.

Questa mostra non può essere replicata uguale altrove, così come quelle future.

Questa mostra crea ogni volta un’energia propria, che nasce dall’insieme di chi la attraversa, di chi attiva i sensori, di chi ascolta, guarda, sente, resta.

Anche nelle prossime tappe sarà diversa. Perché diverso sarà il luogo che verrà trasformato da me in percorso, perché diverse saranno le persone. Diverso il tempo. Diverso lo sguardo di chi ci entra. E persino se si ripetesse con le stesse persone, in un tempo diverso, sarebbe comunque un’altra esperienza. Per come verrebbe percepita. Il viaggio siete stati voi, per questo anche quando ogni tappa di questa mostra finirà, il viaggio no.

Quello che avete portato dentro continuerà a lavorare in silenzio, come fanno le cose vere.

C’era una volta il mondo. E per un momento, ci siamo ricordati di farne parte.



In questi giorni ho analizzato fino in fondo la portata di ciò che è accaduto. Sono passate migliaia di persone, come raccontato anche dal Quotidiano di Puglia, arrivate da tutta la regione e anche da Basilicata, Calabria, Lombardia, Toscana, Lazio. Persone venute da lontano per sentire, fermarsi, esserci.

Grazie a Fabrice Quagliotti, che ha dato voce all’invisibile, e al professor Romano Serra, che mi ha donato il meteorite Ashuwairif 004, riconoscendo l’anima del progetto.



Grazie a coloro che hanno scelto di portare a casa un’opera, diventando investitori, mecenati, custodi delle opere, nonché permesso agli altri di ammirarle pubblicamente: Cristina Pignalosa, Chimienti, Pavone, Horizon, Re-Seller, e grazie ugualmente anche agli acquirenti che non hanno voluto rendere pubblico il loro nome. Grazie a loro, che hanno trasformato l’arte in responsabilità, cura e continuità.

Grazie alle cooperative, alle associazioni, ai volontari, agli extracomunitari, agli anziani, alle persone con disabilità arrivate in gruppo e in gruppi di categorie con storie, fragilità e forza. Avete dato un senso profondo a tutto questo.

Grazie a Monica, la persona che amo, presenza quotidiana dietro le quinte, fatta di umiltà, sacrificio e pazienza. Questo progetto è anche il tuo.

Grazie a Giorgio, Angelica, Gabriella,

per aver visto il mio impegno totale

e aver saputo andare oltre il lavoro, fino all’umanità.

Grazie Piero, grazie Selecta.

E grazie a Piero L’Insalata, Nicola Ribecco, Gianfranco e Gabriele Ranaldo, Vincenzo Costantino, Sergio Palomba, Pino e Damiano Grasso, per la disponibilità costante.

Grazie ai media, alle televisioni, alle radio, ai giornalisti che hanno raccontato la mostra e il territorio.

Grazie a tutte le attività di Ginosa

che hanno accolto visitatori e collezionisti arrivati da lontano.

Grazie a Vito Parisi, che mi ha ricordato più volte di quanto mi ama il paese in cui sono nato.

Un ringraziamento speciale alla famiglia Costantino, a Paolo, a Vincenzo, Valeria e Mia, per avermi fatto sentire parte della loro famiglia.

Grazie a amomentarylaps per questo stupendo video.

Un grazie a tutti coloro che non ho citato in questo post, ma che porto nel cuore e che ho ringraziato personalmente.

E infine grazie a Luca Beatrice, Rosa Perrone, Nicola Lasalata e Nando Ria, che hanno risolto problemi dove io non potevo arrivare.

Grazie a tutti.

Davvero.



Once Upon a Time There Was the World.