Quanti hanno avuto modo di seguire con mostre, incontri o sfogliare la corposa produzione di scritti politici di Carlo Levi , presso il Centro che ne porta il nome e opera a Palazzo Lanfranchi,avrà apprezzato quanto il medico, scrittore e artista piemontese scrisse sulla ”Nazione del Popolo” pochi giorni prima della Liberazione. E, a ricordarcelo, è il presidente del sodalizio culturale Lorenzo Rota nella nota che segue per annunciare l’adesione all’iniziativa dell’Associazione nazionale partigiana per le ore 15.00 del 25 aprile. Una manifestazione che lega presenza e partecipazione con il tricolore sulle note di ” Bella Ciao” e nel ricordo di quanti, come Carlo Levi, contribuirono a riscattare le sorti del Paese e a riconquistare la libertà.

COMUNICATO STAMPA

Il Centro Carlo Levi di Matera aderisce all’Appello dell’ANPI per la celebrazione del 75° Anniversario della Liberazione con la manifestazione “virtuale” delle ore 15.00 del 25 Aprile 2020.

Lo fa ricordando quanto Carlo Levi scrisse sulla “Nazione del popolo” pochi giorni prima della Liberazione:

“La lezione del fascismo non è passata invano. Il popolo non è più un gregge, in attesa, terrorizzato o adorante, dei cani e dei pastori. Egli sa che la democrazia non è uno schema formale né un metodo teorico, ma l’unità differenziata di infinite, viventi autonomie. Per questa democrazia, che è la sua stessa reale esistenza, egli è pronto a combattere”.



E lo fa avendo adeguatamente ricordato, negli ultimi mesi, i valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana con la Mostra “Carlo Levi e l’Arte della Politica” (Matera/Roma – agosto 2019 / marzo 2020); mostra nella quale sono stati presentati i Disegni Politici realizzati da Levi tra il 1947 ed il 1949 per il quotidiano “L’Italia Socialista,(diretto da Aldo Garosci: una rappresentazione arguta e fortemente partecipata degli esiti politici immediatamente successivi alla Liberazione.

Il Centro Carlo Levi aderisce pertanto alla manifestazione dell’ANPI, per il suo valore celebrativo del patrimonio politico-culturale fondativo della nostra Repubblica, e per la riaffermazione dei valori della libertà, che proprio in queste settimane di emergenza sanitaria sono soggetti ad una inconsueta compressione, e che vanno assolutamente salvaguardati.

Matera, 24 aprile 2020

Il presidente

Lorenzo Rota