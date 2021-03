Un breve messaggio, in giornata, uno dei tanti dell’ultima ora che si sovrappongono e rincorrono nella giornata dedicata ai 700 anni del ”divin poeta” . Naturalmente sui social per quanti vorranno e potranno collegarsi sul canale youtube nel solco di quelle esperienze di lettura e riproposizioni culturali, alle quali ci hanno abituati i soci di ”Giallo Sassi”. A proporcela Lorella Bruno con tanto di messaggio e link.

Sarà paradossale festeggiare il 700° anno dalla morte dell’immortale #DanteAlighieri, ma noi lo facciamo con il progetto musicale inedito, che porta la firma della nostra socia Lorella Bruno, direttrice dell’ΑΟΙΔΗ – Aoidè Ensemble, in premiere questa sera alle 19:00 su https://www.youtube.com/watch?v=NVUY9CUzlJI #Dantedi2021

