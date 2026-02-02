C’è uno ”Spettro” che si aggira nella ” Strategia del potere…” di Saluzzzi

Rieccoci,con il Potere delle derive autarchiche nel solco del Piano di Rinascita democratica della loggia massonica deviata P2 di Licio Gelli, che ricopre di trame grigie il tricolore del Belpaese, nell’anno dell’80^ anniversario della Costituzione repubblicana da difendere a denti stretti. E l’arrivo del decreto sicurezza, che fa leva su paure ma che non affronta i problemi del disagio sociale e della questione morale, non puo’ che consentirci una boccata d’aria fresca con la commedia ” La strategia del potere-mai più le mollette di una volta” del drammaturgo Teodosio Saluzzi. Autore al quale il materano Gianni Maragno ha dedicato il documentario ” Filumena Marturano e l’autonomia differenziata. Non è cambiato molto da allora. Anzi.

LA NOTA DI GIANNI MARAGNO

Con ” La strategia del potere: mai più le mollette di una volta!” Teodosio Saluzzi firma un lavoro che, pur affondando le radici nel teatro dell’assurdo, dialoga con sorprendente lucidità con il presente. Nell’universo senza tempo del drammaturgo si incrocia un buco nero che risucchia l’oggi e lo restituisce deformato, amplificato, rivelato. La domanda che accompagna il pubblico all’uscita dal Teatro di Pulcinella di Bari – cosa sia più assurdo, la scena o la vita quotidiana – diventa così il vero motore dell’opera. A rendere fruibile, scorrevole e a tratti persino divertente un testo complesso e stratificato è la regia di Gianfranco Groccia, vero architetto della messinscena. Groccia affronta un’opera ostica con una leggerezza intelligente, trasformandola in un’esperienza avvincente grazie a trovate e intuizioni felicissime che illuminano il testo senza mai tradirlo. La Compagnia L’occhio del Ciclone, sotto la sua guida, propone un’interpretazione originalissima, rigorosa e vibrante, sostenuta da scelte registiche che riescono a rendere visibile l’invisibile e a dare ritmo a un impianto concettuale di grande densità.



Maria Albacello, nei panni dello Spettro, offre una presenza liminale e inquieta, sospesa tra corpo e non-corpo.

Florinda Colella dà forma a un Potere trapiantato in un corpo senza anima né morale, forza di attrazione e annichilimento.

Lino De Venuto interpreta un Uomo tragico, non più dominatore ma prigioniero della benda che lo rassicura mentre lo acceca.

La regia di Groccia lavora per sottrazione: gesti minimi, posture calibrate e un uso insistito delle “frequenze” – quelle onde che, nella metafora dell’opera, attraversano pareti e corpi – finiscono per plagiare i cervelli e costruire un conflitto silenzioso ma costante. È proprio questa capacità di far emergere il non detto, di dare corpo a ciò che nel testo è concetto, a rendere la sua direzione così efficace. L’intuizione centrale di Saluzzi è la rappresentazione del potere come campo vibrazionale: un’onda rossa senz’anima, sempre presente in scena, che attraversa e deforma ciò che tocca. Lo Spettro diventa così la metafora perfetta della negazione dell’uomo e, al tempo stesso, della sua amplificazione quando l’autodeterminazione svanisce.



In questa prospettiva, il potere non ha bisogno di un’anima: vive della paura che diffonde, cresce nell’incertezza che alimenta e si nutre della resa di individui che, telecomandati dalle frequenze, preferiscono la sicurezza della benda alla fatica di guardare. L’opera conduce lo spettatore in un territorio inquietante, dove il potere non è più partecipato ma autonomo, non più creato dall’uomo ma emancipato da lui. Saluzzi suggerisce che l’umanità, spinta da paure ancestrali e dal desiderio di superare i propri limiti, consegni se stessa a un’entità esterna ed eterna, spersonalizzante come la prospettiva del superamento della morte. L’eternità diventa così il miraggio che giustifica la rinuncia. Il tempo, in questo scenario, si fa astrazione: l’universo senza tempo rappresenta la condizione di chi abdica alla propria capacità di agire per rifugiarsi nell’illusione di un potere che annulla il divenire e lo proietta in chiave prospettica. La domanda conclusiva – se sia più assurdo il teatro o l’umanità “sottofrequenze” – è il colpo di coda dell’opera. E apre un interrogativo ulteriore: Saluzzi è forse predittivo? Sarà il tempo a confermarlo, ma la sensazione è che il suo assurdo stia già dialogando con il reale.

