C’è un ‘’Malato immaginario’’ ad Altamura…

…curato dalla compagnia teatrale ‘’ Le maschere dell’Auxilium’’, che tirerà fuori la terapia giusta il 2 dicembre sul palco del multicinema teatro ‘’ Mangiatordi’’. Il tema e il lavoro teatrale sono di stretta attualità e invitano a spezzare una lancia a favore dell’ironia, tra momenti di ilarità, compassione, riflessione. E del resto il grande commediografo francese pseudonimo di Jean-Baptiste Poquelin,noto come Molière, ha avuto modo di radiografare anima e corpo della società. Naturalmente la compagnia teatrale darà un taglio particolare a un lavoro interpretato e rappresentato nei secoli. Ne parleranno gli organizzatori, con altri protagonisti- come riporta il comunicato- nel corso di una conferenza stampa fissata alle 11.00 del 24 novembre. Un assaggio, una ‘’anamnesi’’ per usare un termine medico, di quella che saranno finalità e contenuti della commedia.



IL COMUNICATO STAMPA

Giovedi 24 Novembre 2022, alle ore 11.00, presso la sala consiliare del Comune di Altamura, la compagnia teatrale “Le Maschere dell’Auxilium” presenterà alla stampa la commedia tratta dall’opera “Il Malato Immaginario” di Molière che andrà in scena il 2 Dicembre, ore 20.30 sul palco del Multicinema Teatro “Mangiatordi” di Altamura.

La compagnia teatrale nasce nel 2015 da un progetto che vede protagoniste le persone con disabilità che frequentano le strutture sanitarie e socio sanitarie appartenenti all’Impresa Sociale Auxilium di Altamura.

Regista e direttore di scena dell’opera, Filippo Ciaccia, direttore artistico della società di animazione e spettacolo Amaltea.

Alla conferenza interverranno: rappresentanti istituzionali, il dott. Tragni Matacchieri Evangelista presidente dell’Impresa Sociale “Auxilium” di Altamura, la dott.ssa Caterina Lobaccaro Dirigente UOS Assistenza Territoriale CSM Area 2, la dott.ssa Marianna Pietroforte educatrice dell’Impresa Sociale Auxilium, Filippo Ciaccia direttore artistico della società di animazione e spettacolo Amaltea., Don Nunzio Falcicchio parroco del SS Redentore di Altamura. Moderatore Antonio Ferrante giornalista.