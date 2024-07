C’è un Cristo svelato da vedere a Miglionico nel percorso delle Terre di Bellezza

Con il video ” Il Cristo svelato – arte e spiritualità nel Crocifisso di Miglionico”, illustrato e commentato dallo storico Gabriele Scarcia, ha preso il via nella Diocesi di Matera -Irsina il progetto turistico, culturale e religioso ” Vie di bellezza: percorsi di arte sacra”. L’iniziativa, che rientra nel culturale ecclesiale Terre di Luce si propone di raccontare in modo inedito le opere d’arte ed i tesori presenti nelle chiese del territorio della diocesi e della provincia di Matera attraverso il linguaggio della poesia. Il crocifisso ligneo di Miglionico, realizzato nel Seicento dal francescano padre Umile da Petralia, colpisce per l’intensità e i particolari della sofferenza rappresentata sul corpo di Cristo. E il video, disponibile sul canale youtube https://youtu.be/k6dJWC5qi0c e su Logos, ha offerto tanti spunti di riflessione sull’opera e sulle potenzialità di fruizione, che con audioguide, totem o altro strumento può consentire ai visitatori di apprezzarla. E di questo, se ne occuperà l’Amministrazione comunale miglionichese.. Parole intense, descrizioni dei particolari che entro nel dramma e nella speranza della crocefissione e con quelle musiche davvero ‘’intense’’, scritte da Lindo Monaco che ha contribuito alla realizzazione del progetto. Iniziativa, come ha ricordato mons Giuseppe Antonio Caiazzo, che può aprire a un lavoro di rete con altri luoghi, è il caso di Cutro, che ha un altro Crocifisso anche questo realizzato nel Seicento da Fra’ Umile da Petralia. Percorso suggestivo, stimolante e con un gemellaggio tra Miglionico (Matera) e Cutro ( Crotone) che può essere realizzato. Nel frattempo andrà avanti Terra di Luce.

Da qui a dicembre il percorso di arte sacra proseguirà toccando altri comuni della provincia di Matera e puntando gli occhi delle telecamere su opere d’arte anche meno conosciute. Ultimo appuntamento in programma per l’anno 2024 sarà la presentazione a Natale del video sul presepe della Cattedrale di Matera, opera di Altobello Persio di Montescaglioso e di Sannazzaro Panza di Alessano (Lecce).Da qui a dicembre – è stato detto nel corso della presentazione – il percorso di arte sacra proseguirà toccando altri comuni della provincia di Matera e puntando gli occhi delle telecamere su opere d’arte anche meno conosciute. Ultimo appuntamento in programma per l’anno 2024 sarà la presentazione a Natale del video sul presepe della Cattedrale di Matera, opera di Altobello Persio di Montescaglioso e di Sannazzaro Panza di Alessano (Lecce).



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

Presentato il 3 luglio a Matera, nel Salone degli Stemmi dell’Arcivescovado, l’iniziativa “Vie di Bellezza: percorsi di arte sacra” che si propone di raccontare in modo inedito le opere d’arte ed i tesori presenti nelle chiese del territorio della diocesi e della provincia di Matera attraverso il linguaggio della poesia.

Il progetto, nato da un’idea del critico d’arte Gabriele Scarcia e realizzato dal Parco culturale ecclesiale Terre di Luce in collaborazione con Logos, il magazine online della Diocesi di Matera-Irsina, si propone di realizzare dei video originali, della durata di 10-12 minuti, che facciano “parlare” le opere d’arte andando oltre la narrazione storica e l’analisi stilistica.

Il primo di questi video, dal titolo “Il Cristo svelato – arte e spiritualità nel Crocifisso di Miglionico” è stato presentato in anteprima nel corso della conferenza stampa ed ha documentato la bellezza sofferente del crocifisso di Miglionico, espressione massima dell’arte scultorea lignea di frate Umile da Petralia, al secolo Giovan Francesco Pitorno, morto nel 1639.

L’incontro, aperto dal direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali Erasmo Bitetti, ha visto l’intervento introduttivo di Lindo Monaco, presidente del Parco culturale ecclesiale Terre di Luce che ha precisato lo spirito e le finalità dell’iniziativa che si inquadra nel Progetto più ampio del Museo diffuso della tradizione e della pietà popolare, condiviso e sostenuto da diverse Amministrazioni comunali e dalla Provincia di Matera.

L’autore del testo Gabriele Scarcia, dopo la proiezione del video, ha suggerito alcuni spunti di lettura dell’opera audiovisiva alla cui realizzazione hanno concorso Erasmo Bitetti per la parte video ed il montaggio e Lindo Monaco per il commento musicale e la voce narrante.

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo ha espresso grande apprezzamento per la qualità del lavoro ed ha sottolineato la profonda spiritualità che ha animato Fra Umile, autore di altri crocifissi, ognuno con una sua particolarità, come ad esempio quello presente nella chiesa di Cutro in Calabria.

A tal proposito ha annunciato l’iniziativa, in programma nel prossimo ottobre, di un gemellaggio tra la parrocchia di Miglionico e quella di Cutro che permetterà di mettere in evidenza le differenze esistenti tra i due crocifissi ed altre opere del frate francescano.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il vicesindaco di Miglionico Michele Piccinni, che ha sottolineato la valenza culturale dell’iniziativa capace, se opportunamente valorizzata, di favorire il turismo religioso e il priore della confraternita del Crocifisso Domenicantonio Comanda.

Il parroco di Miglionico don Egidio Musillo ha espresso preoccupazione per lo stato di conservazione dell’opera evidenziando la necessità di procedere urgentemente ad un restauro.

Il percorso di arte sacra avviato da Terre di Luce proseguirà, da qui a dicembre, toccando altri comuni della provincia di Matera e puntando gli occhi delle telecamere su altre opere d’arte, anche meno conosciute.



Link al video: https://youtu.be/k6dJWC5qi0c

Erasmo Bitetti

Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Matera-Irsina



LA DESCRIZIONE DI GABRIELE SCARCIA

Il Crocifisso di Miglionico

Arte e spiritualità nel Crocifisso di Miglionico

È disumano quel chiodo infisso nella carne. Quell’antico grosso chiodo forgiato per l’abbisogna in una qualche fucina della morte in Galilea.

Quel chiodo così ben fatto. Calibrato. Acuminato. Preciso. Borchia nera come la pece.

Già battuto dalle abili mani degli aguzzini nella carne che si è piegata. Che si ritrae.

Un solo, pesante chiodo che arresta la caduta di quel giovane corpo. Che rende ossuta le dita contratte e gonfie le vene di piedi accavallati, incalliti dall’aspro cammino.

Piedi arcuati dagli spasmi. Nulla di orrorifico. Macabro. Quanto piuttosto un realismo straordinariamente marcato. Indagatore.

Un racconto dei particolari che anima l’inanimato. Così come nel segno delle corde sulle caviglie che ci rammentano di come e quanto abbiano stretto, di come abbiano abraso l’epidermide.

C’è scritto: “Solea fare l’artista alle mani e piedi alcune lividure in segno di quelle legature fattegli dalle funi con le quali tirarono spietatamente li crudeli Giudei quelle membra santissime”.

Ancora nei particolari restano descritti quei tagli netti che salgono con le membra.

Paralleli. Profondi. Obliqui. Imbevuti di un plasma denso, fortemente vermiglio.

Che segnano la nostra posizione. Che ci dicono che noi siamo dov’erano i carnefici con le acuminate lance.

E le ginocchia ossute, oramai ridotte a lividi irregolari violacei si aprono in scorticature profonde. Ma come mai tutta questa atrocità? Questo accanimento.

Viene voglia di dire: “Guardate! Qui hanno espressione e fanno impressione i misteri dolorosi della passione di Cristo!”.

Il sangue già gronda copioso e si tramuta in sottili filamenti che si addensano in vividi goccioloni. E la carne è vilipesa. Martoriata. Livida. Deforme. Con i tendini tesi come corde di violino. Carne che disegna la precisa anatomia di questo aitante giovane colto negli estremi attimi della sua terrena esistenza. Che se ne sta tutto stremato. Vinto. Umiliato.

Con un panno sui fianchi appeso alla meno peggio a una striscia di cuoio a salvare un brandello della sua tutta umana dignità.

La perfezione anatomica è in sintonia all’efferatezza dell’evento. E noi? Che come di fronte a un proscenio immaginiamo l’artista che lievitando con la sua mente verso la contemplazione può pensare agli intensissimi dolori dell’Autore della vita.

Noi. Impotenti spettatori. Testimoni oculari dell’ineluttabile che contempliamo dal basso costernati e rancorosi per la degradazione del genere umano.

Forse osservati da chi è osservato. Che saliamo con lo sguardo timidamente come ipnotizzati. Atterriti e commiserevoli. Complice ora il silenzio della spoglia aula francescana ora il buio o la fioca luce della penombra tra segni di percosse. Sevizie.

E posiamo qua e là lo sguardo su quelle costole denudate che delimitano lo slargato costato su cui prende forma una ferita che dilania il petto come una marcatura a fuoco un tatuaggio mal riuscito.

E su uno stridente, ridente squarcio nella carne che va fino al cuore e vomita, vomita lava di sangue e interiora.

“Venuti da Gesù e vedendo che era già morto uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.” Non dice così Giovanni?

Questo Cristo mortale, ne siamo oramai certi, ha appena gridato, inveendo in un atteggiamento tutto umano filiale verso Dio suo padre: “Perché mi hai abbandonato”?

Quello stesso Dio che in un momento non impedisce l’incommensurabile dolore alla Vergine, lo straziante dolore fisico al Figlio e che non sottrae nemmeno noi al crudo, atroce, disumano racconto. E lo fa attraverso l’arte. Attraverso l’artista.

Eccolo Dio. Instancabile nella sua opera. Imperscrutabile. Così che sgorbia.

Colori. Sapienza si mescolano. Ferri del mestiere che concorrono a raccontare.

E noi? Ancora inermi testimoni di un dramma senza tempo. Inconsapevoli attori di un‘atrocità. Calamitati. Risucchiati. Ipnotizzati dalla carne spogliata di questo eroe vinto. Riferimento, nei secoli, di lebbrosi, appestati sifilitici. Pensiamoci un solo attimo In quanti si saranno detti: “… se Lui ha sopportato tutto ciò …”

Questa è la consolazione degli ammalati! Qui le pene si leniscono e l’arte della disperazione, dell’efferatezza, della crudeltà, accende la speranza.

Solo così ci sentiamo redenti e pronti a fissare il nostro sguardo sulla dolcezza di quel viso ossuto. Tinto di un livore intenso sulle gote. Dagli occhi cerchiati e stanchi. Dalla fronte completamente insanguinata con la bocca ancora dischiusa a mostrar denti nell’ultimo spasmo che irrigidisce la lingua.

Capelli elegantemente arricciolati con barba severa che fa avanzare l’età. Testa appena reclinata. Incoronata da spine acuminate. Una trafigge l’arcata sopracciliare.

Una la cartilagine dell’orecchio. “Solea il servo del Signore mettere nel ciglio una spina pungentissima, che gli trapassava quella parte fino all’occhio”.

E lo strazio che si accanisce a non aver fine continua sulle braccia. Anatomicamente ineccepibili stirate come cordame in tensione fino alle mani. A quelle due mani che non riescono ad aggrapparsi dove già sono infisse. Palme lacerate. Squarciate. Insanguinate.

L’ultima nostra speranza si svela così essere tutta in quegli occhi socchiusi dalle palpebre

calate, dove si insinua una sottile luce che anima pupille ancora vigili o che almeno crediamo tali. Quella stessa luce che cerchiamo invano, dove non può esserci, dove non è mai stata.

Gabriele Scarcia



Nota a cura della redazione di Logos:

Le parole finali del testo (“Quella stessa luce che cerchiamo invano, dove non può esserci, dove non è mai stata”) colpiscono perché apparentemente disperanti: di quale luce si parla? Non della “luce di Cristo” (in tal senso suonerebbe affermazione blasfema).

Il luogo dove la luce “non può esserci, dove non è mai stata” è il sepolcro, ogni sepolcro prima della Resurrezione di Cristo.

Nella sequenza finale del video, a sottolineare il contrasto tra morte e resurrezione, l’icona del Cristo risorto, collocato sull’altare della chiesa, appare nello sfondo, contrapposto al volto del Cristo morente che lascia in dono all’uomo, ad ogni uomo che lo riconosca, il suo Cuore!