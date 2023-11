C’è un “compare di presepe” sul balcone del teatro festival di Ferrandina

Non sappiamo se giovedì prossimo al Teatro ‘’ Mimì Bellocchio’’ di Ferrandina il riferimento a persone, cose sia stato puramente casuale, ma la commedia brillante ‘’Un balcone a tre piazze’’ con Biagio Izzo, Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo, è di quelle che vanno molto vicino alla realtà. E del resto, aldilà delle ipocrisie, un compare o una comare hanno accompagnato da sempre le vicissitudini di famiglie tradizionali, allargate o in corso d’opera…E se la cosa è diventata di dominio pubblico, nel Belpaese dei campanili, non è il caso di preoccuparsi. Ci sta. Anche a Natale, dove compari e comari di presepe annunciano, al freddo e al gelo, la lieta novella con le corna che sfavillano sotto il cielo stellato. Auguri, comunque. Al ‘’Mimì Bellocchio’’ risate, risolini e ammiccamenti assicurati. Dal palco, alla camera da letto, al balcone…



“Balcone a tre piazze”. La stagione di “A Mimì-Teatro Festival Ferrandina”, giovedì 30 novembre, al CineTeatro Bellocchio, prosegue con una commedia brillante.

In scena Biagio Izzo con Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale, Ciro Pauciullo.

La piéce di Mirko Setaro e Francesco Velonà, per la regia di Pino L’Abbate, è ambientata a Napoli. Antivigilia di Natale. Un’insolita bufera ha interrotto i collegamenti col resto d’Italia. Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti. Mentre è solo in casa sente bussare al balcone: un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare, è Riccardo, l’amante della vicina di casa, scappato sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è rientrato prima del previsto. La vicina però è Elis, giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di casa di Alfredo, che il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà anche recuperare il rapporto con sua moglie, e fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto.La bufera inaspettata sconvolge i piani di tutti i personaggi, che si trovano quindi a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

Le musiche sono di Antonio Caruso; i costumi di Federica Calabrese; le scene di Massimo Comune; le luci di Luigi Raia. Produzione esecutiva: Giacomo Monda. Produzione: Tradizione e Turismo e AG Spettacoli.

Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.00 e inizio alle ore 20.30. Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria; per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti dello spettacolo saranno disponibili domenica 26 novembre al botteghino del CineTeatro Bellocchio e il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Online da lunedì 27 a mercoledì 29 novembre su: noiticket.botteghinoweb.com/.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.