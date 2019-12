Se i turisti a Matera vengono allettati e presi per la gola…le donne della Lisistrata di Aristofane andavano in rima baciata (proprio nel doppio senso) per aver ragione degli arrembanti mariti, dentro e fuori il talamo nunziale. E con l’aiuto della masciara o maga Amedea, che la portentosa pozione crea senza raggiungere l’Ikea. Un salto di tempi e di tentazioni con costumi d’epoca, ma con la ‘’capa cerrata’’ (immatura, come i pomodori acerbi che dovrebbero stare a maturare al di oggi) tra le comunità dei rioni Spine Bianche noto come “Bottiglione’’ (dal nome dell’impresa che realizzò il quartiere negli anni Cinquanta) a quello di Serra Venerdi noto come “Apache’’. Un contenzioso alimentato dagli uomini, pronti a mettere mano a fionde, lance e spade, a causa di un contenzioso legato alla installazione del mercato del sabato, proprio lungo il curvone di accesso al rione “Apache’’ con la bassa politica clientelare di sempre favorita da comparizi e commarizi che, prima o poi si guastano. A raccontarcelo, con l’immancabile lieto fine, la compagnia “Sipario’’ con il lavoro teatrale “U sciaupr du Migghjr’’ (lo sciopero delle mogli) rappresentato in due serate –il 27 e 28 dicembre- al cineteatro Guerreri con atmosfere, scenografie e musiche di una Grecia senza tempo tra sirtaki, tatziky e pianti greci dei protagonisti. Protagoniste le mogli, naturalmente, sesso debole sulla carta ma- come si diceva nell’antica Matera e nell’antica Grecia- quando” si mettono alla recchia” diventano una forza perché decidono di chiudere porte, portoncini e portali dell’amore coniugale, pur di mettere pace tra le due comunità e con l’aiuto della maga Amedea, che ne sa una più del Diavolo e del Diavolicchio amaro messi insieme, a bollire jund o quallaril…nella caldarella delle pozioni magiche. Vittime gli arrembanti e arrapati Vitonide, Peppinide e Antonide che hanno sempre “lo stesso piccio” in testa…visto che allora non c’erano altri passatempi, tranne la guerra sul campo e a letto…Non sanno quello che sta per accadere e saranno come ripeteranno quelli del coro “ Cozz’r’ Amer’’ (cazzi amari, guai…). Le loro donne, da Elisistrata che raduna le donne dei due quartieri guidate da Tettinide a Poppeide, stringono un giuramento non senza patemi visto che anche loro sono fatte di carne e sensi…e non sanno come resistere e rinunciare alle voglie di lupi famelici, orsi delle montagne e grugnanti maiali(purch) da cortile. Ma loro ‘’ Opr’n u’ rracchij’’ spalancano le orecchie e decidono di tirare dritto con lo sciopero del sesso, finchè i mariti non decideranno fare la pace. Dapprima gattoni, lupi e orsi di famiglia non capiscono, tentano con lusinghe ma le donne sono toste e il rischio di “ fare la palisc(i)n’’ la ragnatela a causa della prolungata astinenza c’è tutto…E così la sofferenza aumenta da ambo le parti, ma a soffrirne di più sono gli uomini che perdono “ U’ c(i)lubbr’’ la ragione, la testa tanto da fantasticare oltre Pompei (un nome, un programma, città e una visione libidinosa) quando si trovano a toccare una bambolina. “Rrebb d’ass poccj’’ roba e situazione da far diventare matti come ripete l’equilibrato (si fa per dire) Vitonide che chiede aiuto alla fattucchiera Amedea, pronta a preparare un’altra pozione visto che conosce bene tutta la sezione. E così nel calderone finiscono reggiseni, mutandine, umori …ed essenze varie e un cd proveniente dal futuro,per fare ‘’ammosciare’’ bollori e impulsi libidinosi irrefrenabili degli uomini. Risultati oltre ogni attesa che sembrano attuare il sogno premonitore di Poppeide, che vede allontanarsi il suo lupo…dopo averla raggiunta per fare altre scelte nella dimensione omossessuale o delle parità di genere come si dice oggi. Allora nell’antica Grecia era un dato acquisito,ma quando un marito passava improvvisamente dall’altra parte era una sciagura “lella’’ come si dice a Matera. La pozione fa effetto e poco ci manca che il povero e corpulento Vitonide , con tanto di pancera gambaletto color carne che esibisce le sue grazie, faccia la fine dell’aretino Pietro, con una mano avanti e l’altra dietro…

Nuvola passeggera, ma gli ormoni, da una parte e dall’altra sono in circolo, e ‘’callacini’’ (caldane) e annebbiamenti di vista con tanto di ‘’Sangue agli occhi’’ salgono fino a una dimostrativa ginnastica virile con la sciarada “mela, mela, banana e caffè’’. E la caffeina funziona con una trovata del buon Vittonide che si è “ ncrsc(i)t’’ stancato della situazione e con il suggerimento della saggia moglie Elisistrata decide di cogliere il punto debole di contendenti Peppinide e Antonide. A tavola, naturalmente, con una bella ‘’uascezza’’ che mette insieme stomaco, mani e vino come nel discorso di Menenio Agrippa nel contenzioso tra plebei e patrizi. Il resto non ve lo raccontiamo. Con tanto di ringraziamenti a quanti hanno consentito di realizzare con esito positivo lo sciopero delle mogli: da Rosaria Fabrizio per il trucco e che ha raggiunto i 30 anni di attività professionali, ad altri che citiamo più avanti a Michele Buono che ha fissato nelle immagini una serata, destinata a restare di monito per tanti. Elisistrataaaaa, avost cu sciaupr, ste marut’t (Vitonide) che ste’ come nu’ uattaun drat la pert…du llitt, che tradotto dal dialetto materano in italiano (altro che inglese) fa : Elisistrataaaa, basta con lo sciopero, c’è tuo marito Vitonide che è in attesa come un gattone dietro alla porta della camera da letto. E allora sciomm(andiamo), che non puo’ più attendere. Naturalmente, accorrete alla replica ormai da tutto esaurito. Ma la compagnia “Il Sipario’’ ne siamo certi. Provvederà…all’anno nuovo e,chissà, alla statij (in estate) all’aperto a Serra Venerdì e a Bottiglione. Ma soldi (dal Comune) sopra al bancone…

TUTTO O QUASI SULLA COMMEDIA

Venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2019 alle ore 21 al teatro Guerrieri di Matera la compagnia teatrale Sipario presenta "U sciaupr du migghjr" (ovvero Lisistrata), commedia in vernacolo materano liberamente tratta dal capolavoro di Aristofane, adattamento di Giuseppe Montemurro e Mariangela Fiore.

Sinossi della commedia

“U sciauprdumigghjr”, (ovvero Lisistrata), altro non è che la libera rivisitazione in vernacolo materano, della ben nota commedia di Aristofane, adattata al contesto della nostra città. In un tempo sospeso tra l’antico e il contemporaneo, Vitonide e sua moglie Elisistrata sono perennemente alle prese con le contese che dividono i quartieri di Bottiglione e Serra Venerdì, contese che disturbano la loro vita quotidiana. Sarà proprio Elisistrata, stanca delle continue guerre, a prendere in mano la situazione ed indire lo sciopero delle mogli, che impone a tutte le donne di sottrarsi ai doveri coniugali, fintanto che i conflitti non saranno cessati. A partire da questo momento, prende il via una catena di esilaranti situazioni che culmineranno in un inevitabile lieto fine e nella tanto agognata pace.

