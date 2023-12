C’è il Teatro dell’Oppresso per contrastare la povertà educativa

Ne abbiamo accennato in passato parlando della Comunità educante del Territorio Altamurano che, e l’acronimo ci sta tutto, come una Cometa guida alla grotta della Natività dove c’è un Bambino, uno dei tanti che ha bisogno di attenzioni, impegno e di un percorso educativo che lo aiuti a crescere. A suo tempo c’erano Giuseppe e Maria, un bue e un asino, un giaciglio di paglia, i doni dei Magi. Oggi con la crisi della famiglia tradizionali, l’aumento dei conflitti in tutti i contesti, con modalità diverse è facile trovarsi per strada e con poche opportunità per invertire la rotta…E allora temi come pregiudizio, discriminazione e bullismo possono trovare attenzione sulla scena del teatro dell’oppress…ione. Come ? Leggete (oltre alla nota che segue c’è anche un giornale) e avviate il percorso.

SINTESI PROGETTO COMETA

Selezionato da “Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’acronimo “Cometa” produce una parola di senso compiuto e con un forte potere evocativo. La cometa è simbolo di guida, così come l’auspicio è che il progetto rappresenti una guida lungo un percorso, sicuramente non semplice, soprattutto nello specifico contesto generato dalla pandemia, che porti alla creazione di una comunità educante consapevole, capace di diventare una opportunità, in particolare per coloro che rischiano di rimanere indietro nei percorsi di apprendimento e di inclusione sociale.

Solo incidentalmente non è superfluo ricordare che nel 2021 il tasso di abbandono scolastico in Puglia è stato del 17,6% (dati Istat), superiore alla media nazionale, la seconda peggiore regione dopo la Sicilia.

Altri dati, in questo caso di uno studio Ocse, indicano che un quindicenne italiano su cinque non sa leggere in modo fluente. Ma il Progetto Cometa vuole andare oltre la scuola in senso stretto e intende costruire la Comunità educante nel suo complesso, coinvolgendo certo le istituzioni della formazione ma anche, ad esempio, la rete di associazioni del terzo settore, il Comune e i singoli cittadini di qualsiasi età che siano essi genitori, docenti, studenti. Concentrandosi sul focus della comunicazione e della interazione, questa rete cercherà di far emergere le criticità ma anche le buone prassi diffuse nel territorio (e oltre) e che spesso non sono conosciute e riconosciute dall’opinione pubblica.

Dopo la fase del confronto e del lavoro di rete e dei percorsi formativi, che hanno preso il via formalmente il prossimo 2 maggio, scattano adesso le azioni vere e proprie decise in base ai bisogni della comunità. Esse potranno contemplare, ad esempio, servizi educativi rivolti a gruppi target (bersaglio) specifici, approfondimenti su alcuni temi, incontri con esperti, festival, attività di messa in rete e scambi di esperienze, attività teatrali e sportive, di educazione alimentare, di alfabetizzazione digitale, storytelling (racconti e educazione alla scrittura), creazione di gruppi di interesse, attività ludiche, creative e artistiche e di urbanesimo tattico, potenziamento del fondo librario, book crossing, cene e feste di comunità autofinanziate. Queste iniziative coinvolgeranno gli enti del terzo settore presenti nella partnership. Sono previsti due grandi eventi di comunità a metà e fine progetto. Serviranno a fare il punto riguardo all’iniziativa, raccogliere dati e fare bilanci, a chiamare a raccolta l’intera comunità educante e la città per ribadire l’importanza cruciale dei temi educativi in una società democratica. Saranno organizzati incontri con illustratori per l’infanzia, autori, editori, pedagogisti e altri professionisti del mondo dell’educazione e verranno attivati percorsi di “Media education” i cui contenuti principali saranno relativi alle regole fondamentali del giornalismo scritto e radiofonico, ai principali aspetti tecnici della web-radio e ai processi comunicativi e correlati psicologici (ascolto attivo, empatia ecc.), agli elementi di base della comunicazione in rete.



Un percorso formativo di peer education (educazione tra pari) per la cittadinanza attiva e contrasto alla povertà educativa sarà rivolto a docenti, educatori e studenti, di età compresa dai 12 ai 16 anni. Previsti incontri di formazione interattiva ed esperienziale differenziati per insegnanti ed educatori e per ragazzi. Una delle sezioni del progetto sarà incentrata sulla divulgazione del valore educativo e formativo del volontariato mediante l’illustrazione delle opportunità dei programmi europei, nazionali e locali. L’esplorazione di temi quali lo stereotipo, il pregiudizio, la discriminazione e il bullismo verrà affrontata attraverso laboratori teatrali e di partecipazione che avranno come destinatari ragazzi e ragazze e gruppi misti giovani-adulti. Verranno utilizzate le metodologie del Teatro dell’Oppresso. Un modulo sarà dedicato all’Outdoor education (educazione all’aperto) con esperienze pratiche e metodologie educative alternative come il metodo Steiner, Pet Therapy ecc.. Un altro obiettivo del progetto è quello dell’educazione all’imprenditorialità e alla transizione scuola-lavoro: saranno coinvolte imprese locali, in particolare del settore agroalimentare, presso le quali sarà possibile mettere in atto esperienze pratiche, “case studies” e visite didattiche.

Il giornale bimestrale ‘Cometa’ rappresenterà una delle principali iniziative prodotte dalla comunità educante e rivolte anche alla fruizione esterna. Sarà quello il luogo dove raccogliere esperienze, riflessioni, buone prassi, proposte in materia di educazione, da una prospettiva comunitaria. Il giornale assemblerà contributi dei membri della comunità educante (insegnanti, genitori, associazioni ecc.) e fornirà dati e strumenti a supporto della co-progettazione. La pubblicazione verrà distribuita gratuitamente in tutta la città, sia nei luoghi deputati ai percorsi educativi (scuole, biblioteche, associazioni), sia nei luoghi di aggregazione (come mercati, pub, bar, club ecc.). Il Liberfestival costituirà una redazione giornalistica che ogni bimestre darà vita al giornale di comunità. La pubblicazione avrà una veste grafica accattivante e un formato innovativo che consentirà di piegarla facilmente su sé stessa in modo da leggerla e maneggiarla agevolmente.



Il giornale sarà una occasione di incontro con la cittadinanza e di raccolta di testimonianze, esperienze, storie del nostro territorio allo scopo anche di far emergere problematiche e situazioni ma anche eccellenze e storie curiose sule quali riporre attenzione. Per coinvolgere al massimo i cittadini saranno messe in atto azioni di gamification, verranno utilizzati canali social e sarà realizzato un focus group per la scelta delle tematiche. Inoltre verrà promossa la diffusione e la valorizzazione della informazione corretta e della lettura, in modo da favorire la crescita culturale della città di Altamura e contribuire all’inclusione sociale e alla riduzione la povertà educativa. La funzione di un giornale di comunità è questa: informare, educare e coinvolgere, un vero laboratorio di comunità e fucina di nuove esperienze. Agorateca e altri luoghi messi a disposizione dai partner del progetto ospiteranno, su base mensile, incontri tra gli “attori” della comunità educante per promuovere il confronto sulle problematiche del mondo educativo, su possibili interventi e soluzioni e per elaborare e attuare iniziative concrete nel settore dell’educazione, dell’inclusione sociale e dell’empowerment della comunità in quanto tale e dei soggetti che ne fanno parte. La realizzazione degli incontri in luoghi diversi mira a “contaminare” i quartieri e a coinvolgere pubblici diversi. Gli incontri saranno strutturati secondo le modalità di una vera e propria redazione al fine di produrre i materiali che alimenteranno i principali strumenti del progetto: la radio web e il giornale, entrambi intesi come “megafono” e “voci” della comunità, luogo di confronto e di elaborazione collettiva.