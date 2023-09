C’è il romanzo di Vincenzo Dimilta nella terna finale del Premio letterario LiberEtà

Il verdetto ultimo lo si conoscerà il 13 settembre a Senigallia, durante la cerimonia di premiazione. Ma è già un bel risultato, per l’opera prima dell’accetturese Vincenzo Dimilta “In una vita” (https://giornalemio.it/cultura/lottare-per-non-morire-come-siamo-natilinvito-ai-giovani-di-giuliano-dimilta/), essere giunto nella terna finale della edizione 2023 del Premio letterario LiberEtà, bandito annualmente dalla omonima rivista dello SPI Cgil in collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e giunto alla sua venticinquesima edizione. Un lungo percorso, dunque, che ha legato insieme gli ideatori ed organizzatori del premio e chi ha voluto condividere -nella forma letteraria- un’esperienza di vita, di lavoro, di passione politica, di impegno sociale (centinaia le persone che hanno partecipato nel corso degli anni, inviando le loro storie, i loro diari, le loro memorie). Anche al bando di quest’anno -dicono gli organizzatori- hanno risposto in tanti, a dimostrazione di quanto il premio abbia esteso le proprie radici sul territorio nazionale. Per partecipare, in fondo bastava poco: avere una storia da raccontare e saper scrivere. E una bella storia da raccontare Vincenzo Dimilta ce l’aveva eccome. Quella del padre Giuliano, che fu deportato in Germania perché non volle aderire alla Repubblica sociale italiana, e poi ,rientrando nella sua Accettura, si dedicò alla politica con la stessa tenacia con cui in quella comunità si porta a termine l’antico rito del Maggio. La storia di un protagonista del secolo breve, un esempio per questi tempi così tristemente leggeri. Questi i tre finalisti del Premio (come riportato sul sito web degli organizzatori): Franca Acquarone, pensionata, classe 1955, di Ormea (Cuneo), autrice di Quello che non sai più dire, romanzo autobiografico, scritto dopo la morte della madre malata di Alzheimer e tenuto nel cassetto per qualche anno. Ha voluto scrivere questa storia per lasciare memoria della sua famiglia ai suoi figli. Vincenzo Dimilta, nato ad Accettura, in provincia di Matera, nel 1961, laureato in ingegneria al politecnico di Torino e attualmente insegnante di matematica nel suo paese natale. Il suo romanzo In una vita, pieno di colpi di scena, con un finale sorprendente, prende l’avvio dall’incontro casuale fra un professore e una studentessa durante un esame di maturità. Sergio Verdecchia, 83 anni, di Avezzano (L’Aquila), è l’autore di Alce rossa, che narra le vicende di una famiglia di contadini negli anni del fascismo, della seconda guerra mondiale, della Resistenza e del successivo cammino per la conquista delle libertà costituzionali. Una storia singolare che ha per protagonista una moto: una Guzzi Alce 500 con il sidecar. La manifestazione della premiazione che avverrà durante la prima serata della Festa nazionale di LiberEtà (13/15 settembre – Senigallia) sarà presentata dalla scrittrice ed autrice teatrale altamurana Daniela Baldassarra insieme a Neri Marcorè, attore, conduttore televisivo e musicista.

