I materani, quelli che non si perderebbero per nessun motivo, la festa per la Santa Patrona Maria Santissima della Bruna, attendono che il 2021 sia l’anno buono per vivere il 2 luglio come da tradizione. E’ ancora presto…Ma sotto sotto lo speriamo in tanti, dopo un anno come il 2020 bisesto e funesto a causa della pandemia da virus a corona. E quella ”corona” vogliamo rivederla sulla chioma bruna della Madonna in chiesa, per le vie cittadine e sul carro trionfale che sta allestendo con tanta pazienza e dedizione il giovane artista Eustachio Santochirico. Ma c’è anche chi, come Donato Martina, attende quella data con tanta passione e devozione e con un progetto coltivato per 30 anni buoni… Passati in casa e poi in garage dove si diletta in varie arti espressive (dalla grafica alla pittura alla cartapesta) e con risultati interessanti raggiunti nei ritagli di tempo, divisi tra il lavoro, il trekking e il tiro con l’arco. E così, prima di brindare al nuovo anno, ha dato l’ultimo ritocco,ai particolari, a quel progetto su ruote ”in scala” che si muove su un carro di cartapesta in miniatura, che ripropone l’iconografia dei protagonisti della Festa .



Con la Madonna, Gesù nelle diverse fasi della Sua vita: dalla Natività alla Crocefissione alla Resurrezione, dal volto festoso di angeli, l colombe, i fiori,alle scene di luoghi della Città dei Sassi riprodotte su fiancate e nicchie, dalla prua alla poppa di quel ”galeone” della tradizione artistica e architettonica che segnano il carro trionfale e cattureranno l’anima dei devoti. E non è escluso che Donato, con l’altruismo che in famiglia e gli amici li riconoscono, non voglia dividere con i materani questo sogno portato a compimento ”senza fretta” in 30 anni. Per ora fa gli auguri di Buon Anno alla città e ai devoti del 2 Luglio, attendendo con fiducia e speranza di ritrovarci tutti insieme, quel giorno, per l’evento più atteso dai materani.